Federer e Nadal avançam à terceira rodada do Australian Open

O suíço Roger Federer venceu nesta quarta-feira, 16, o britânico Daniel Evans, que veio do qualifying e ocupa a 190ª colocação do ranking da ATP, por 3 sets a 0, em partida válida pela segunda rodada do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. Em Melbourne, o atual número 3 do mundo marcou parciais de 7/6 (7/5), 7/6 (7/3) e 6/3, em 2h35min, e enfrentará o americano Taylor Fritz (50º) na terceira fase.

Horas depois, Rafael Nadal derrotou o australiano Matthew Ebden, 48º colocado do ranking, por 3 sets a 0 – com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2, em 1h55min. O espanhol, número 2 do mundo, ainda não perdeu nenhum set no torneio e vai encarar Alex De Minaur (29º), tenista local, na terceira rodada. Caso Nadal e Federer continuem avançando no torneio, eles irão se enfrentar na semifinal.

A rodada

O croata Marin Cilic, cabeça de chave número 6 em Melbourne, precisou de 3h37min para eliminar o americano Mackenzie Mcdonald, 81º do ranking, por 3 a 1 – 7/5, 6/7 (9/11), 6/4 e 6/4, e vai enfrentar agora o espanhol Fernando Verdasco, 26º pré-classificado.

O grego Stefanos Tsitsipas foi outro que não teve muita facilidade. O cabeça de chave número 14 encarou o sérvio Viktor Troicki e penou para ganhar por 3 sets a 1 – 6/3, 2/6, 6/2 e 7/5 -, depois de 2h40min. Na terceira rodada, Tsitsipas jogará contra o georgiano Nikoloz Basilashvili.

Eliminação

A surpresa do dia foi a eliminação do sul-africano Kevin Anderson, cabeça de chave número 5, pelo americano Frances Tiafoe, que após 2h59min ganhou por 3 a 1 – parciais de 4/6, 6/4, 6/4 e 7/5. Na terceira rodada, Tiafoe terá pela frente o italiano Andreas Seppi.

Confira os melhores momentos das vitórias de Federer e Nadal: