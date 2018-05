‘Rodrygo não está à venda’, diz presidente do Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse nesta sexta-feira que não irá negociar o atacante Rodrygo com nenhum clube neste momento. O jogador de 17 anos já está na mira de algumas equipes europeias, como o Barcelona. Peres afirmou que “não há a menor possibilidade” da jovem revelação sair do time paulista neste ou no próximo ano.

O jornal espanhol Sport publicou na edição desta sexta que o pai de Rodrygo, Eric Goes, esteve em Barcelona para conversar sobre uma futura negociação. “O Santos recebe com naturalidade, as estrelas são raras. Ficamos felizes com clubes tão grandes quanto o Santos com interesse, mas não há a menor possibilidade da saída do Rodrygo nesse ano e, provavelmente, no ano que vem e não existe conversação com nenhum clube, ele não está à venda”, contou Peres, em um evento de um patrocinador do Santos.

O “Rayo”, como é conhecido pela torcida santista, só poderá deixar o Brasil a partir do dia 9 janeiro de 2019, quando completará 18 anos. Rodrygo tem contrato até 2022, mas, para negociações internacionais, o acordo tem validade até o fim de 2020. A multa rescisória é de 50 milhões de euros (cerca de 210 milhões de reais).