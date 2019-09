Rodrygo e Vinícius Jr. brilham e colocam Real na liderança do Espanhol

Os brasileiros Vinícius Junior e Rodrygo foram destaques na vitória do Real Madrid contra o Osasuna, por 2 a 0, nesta quarta-feira, 25, no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol. A dupla de atacantes marcou os gols que deram a liderança da competição ao time madrilenho.

O Real Madrid também foi a campo com mais dois brasileiros: o zagueiro Éder Militão e o volante Casemiro. Ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos, o time da casa abriu o placar, quando Vinícius recebeu passe de Toni Kroos e bateu colocado por cima do goleiro Ruben Martínez para fazer um golaço. Na segunda etapa, o técnico Zinedine Zidane trocou o ex-atacante do Flamengo por Rodrygo, que, em cerca de um minuto em campo, marcou em sua estreia oficial pelo Real ao driblar um zagueiro e chutar no canto esquerdo de Martínez.

Com o triunfo em casa, o Real Madrid passou a contabilizar 14 pontos e ficou um à frente do Atlético de Madrid, vice-líder, que mais cedo venceu o Mallorca por 2 a 0, fora de casa. O Real, apesar do triunfo, foi beneficiado pelo tropeço do Athletic Bilbao, que empatou por 1 a 1 com o Leganés e caiu do topo da tabela para a terceira posição, com 12 pontos. Favorito ao título, o Barcelona é apenas o 5º colocado, com 10 pontos.

(Com Estadão Conteúdo)