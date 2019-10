Rodrigo Santana é demitido do Atlético-MG após sequência ruim

A goleada sofrida para o Grêmio no Independência, pelo Campeonato Brasileiro, marcou o fim da trajetória de Rodrigo Santana no Atlético-MG. Após o revés deste domingo 13, o time mineiro anunciou a demissão do treinador, que vinha acumulando resultados negativos.

Nas últimas 11 partidas, o clube alvinegro saiu vitorioso de apenas duas. Neste domingo, a equipe mineira foi dominada pelo Tricolor Gaúcho dentro de casa e acabou derrotada por 4 a 1, culminando no desligamento do comandante. Com o placar, o Galo chegou a quatro jogos seguidos sem vencer.

Efetivado pelo Atlético durante a parada para a Copa América, Rodrigo Santana deixa o time após 41 partidas, com 18 vitórias, 6 empates, 17 derrotas e aproveitamento de 48,78%. Ele chegou ao clube alvinegro em 2018 e passou pelas categorias de base antes de chegar à equipe principal.

Ocupando a 11ª colocação com 31 pontos conquistados, o Galo volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 19h15 (de Brasília). O time mineiro visita o CSA no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), em busca da recuperação na competição nacional.