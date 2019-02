River chega ao topo da Segunda Divisão argentina com gols de Trezeguet

Buenos Aires, 13 mai (EFE).- O River Plate venceu neste sábado o Atlético de Tucumán por 4 a 2 e alcançou, pelo menos temporariamente, o primeiro lugar na classificação da Segunda Divisão argentina.

Outra vez o atacante francês David Trezeguet foi o destaque da equipe ao marcar duas vezes, e com isso o jogador chegou a 11 gols em 14 partidas disputadas.

Carlos Fondacaro abriu o marcador para o Atlético com uma cabeçada aos sete minutos, mas o venezuelano César González e Trezeguet, de pênalti, viraram o placar aos 30 e 36 minutos.

O ex-campeão mundial com a seleção francesa aumentou a vantagem no segundo tempo com um golaço aos 22 minutos, e após o uruguaio Deivis Barone descontar, aos 38 minutos, Carlos Sánchez fechou o marcador aos 42.

O River soma agora 65 pontos, dois a mais que o líder do torneio, o Instituto, que nesta segunda-feira enfrentará o Boca Unidos, na partida de encerramento da trigésima terceira rodada. EFE