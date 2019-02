Rivaldo reclama de juiz e provoca: ‘Palmeiras é só bola na área’

Rivaldo não deixou seu primeiro clássico como titular no São Paulo satisfeito. O veterano crê que o time fez o suficiente para merecer mais do que o empate por 1 a 1 com o Palmeiras neste domingo. O problema é que, em sua opinião, o árbitro Cleber Wellington Abade ajudou o rival no que considera a única arma ofensiva do rival.

‘O jogo do Palmeiras é só bola metida na área. Ficam só lançando no Kleber para conseguir as faltas. E o juiz deu mais para o lado do Palmeiras e menos para o lado do São Paulo. Por isso conseguiram o empate’, reclamou o camisa 10 do Tricolor.

A reclamação até alivia um pouco os questionamentos sobre os colegas, que deram chance ao Verdão de alçar bolas em cobranças de falta – em uma, Henrique desviou nas redes de Rogério Ceni. ‘Sabíamos que o ponto forte deles é a bola parada com o Marcos Assunção. E ele acertou uma bola para o zagueiro deles’, lamentou Rivaldo.

O meia, entretanto, reforça que não há demérito na sua equipe em um resultado que considerou injusto. ‘Foi um bom jogo, clássico é assim. Mas procuramos mais o ataque, fizemos um gol e merecíamos mais. Empatar é ruim em um clássico’, falou.

A comemorar, o jogador que já foi ídolo no clube que enfrentou neste fim de semana tem o lance que criou para Dagoberto abrir o placar do Choque-Rei com um golaço. ‘O Palmeiras marca muito forte, mas tive um pouco de espaço e meti uma bela bola para o Dagoberto fazer o gol’, lembrou.