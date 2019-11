Rivaldo posta foto de Paquetá e põe fim à polêmica da camisa 10

O pentacampeão Rivaldo pôs fim à polêmica em relação a camisa 10 da seleção brasileira nesta terça-feira 19, após vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul por 3 a 0. Depois de criticar a comissão técnica na última sexta, o pentacampeão elogiou Tite por dar mais minutos ao meia Lucas Paquetá. “Gostei da atitude do Tite deixando o 10 em campo quase o jogo todo. Quero parabenizar toda a seleção pela vitória. Que venha 2020”, publicou em sua conta no Instagram.

Na última sexta, Rivaldo criticou a comissão técnica por ter dado a camisa 10 a Lucas Paquetá, que foi substituído no intervalo da derrota para a Argentina, por 1 a 0. Para o pentacampeão mundial, o portador do número não pode ficar no banco ou sair do jogo no intervalo. Ele também ressaltou que a pressão de vestir a 10, que já foi de “Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho, Neymar”, poderia atrapalhar o futuro do jovem de 22 anos na seleção.

Paquetá teve boa atuação nesta terça e marcou o primeiro dos três gols da vitória sobre a Coreia do Sul. O meia aproveitou o momento para encerrar a polêmica. “É uma camisa especial, como a 7 de Bebeto e a 11 de Romário. Estou concentrado e represento a seleção brasileira, não um número”, disse, após a vitória. “Contra a Argentina, em particular, exigi muito de mim e perdi a confiança nos primeiros passes. Sabia da importância do jogo e da oportunidade que não aproveitei, mas tive o apoio do grupo e do professor”, acrescentou.

(Com EFE)