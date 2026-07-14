Risco de brigas em Inglaterra x Argentina preocupa cidade americana

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Atlanta intensifica a segurança para a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, jogo marcado por forte rivalidade histórica. A polícia local e autoridades internacionais coordenam esforços para garantir a tranquilidade, enquanto a Argentina reforça o controle de torcidas organizadas violentas.

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A polícia de Atlanta reforçou a segurança da cidade que se prepara para receber a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina nesta quarta, 15, às 16h (horário de Brasília). O jogo marcado pela forte rivalidade entre as torcidas levou ao departamento de polícia aumentar o número de agentes e recursos para tornar a “experiência segura e agradável para todos”.

A tensão histórica entre as seleções tem como principal motivo a Guerra das Malvinas nos anos 1980, em que a Inglaterra tomou controle do arquipélago ao derrotar, em sua maioria, jovens militares argentinos. No campo de futebol, os sul-americanos responderam na Copa do Mundo de 1986, com dois gols de Maradona: o gol considerado como o gol do século e o outro da “Mão de Deus”.

O jornal argentino Todo Noticias informou que o governo do país reforçou o controle de saída de integrantes das “barras bravas”, torcidas organizadas associadas a episódios de violência, que possam viajar para os EUA assistir ao jogo contra a Inglaterra. Representantes do FBI, da polícia do estado da Geórgia, onde fica Atlanta, de Miami, local com maior quantidade de argentinos nos EUA, a polícia do Reino Unido devem se reunir com representantes do governo argentino para discutir a coordenação da segurança do evento.

A Fifa afirmou ao The Athletic, braço esportivo do New York Times, que “medidas de segurança abrangentes e robustas estarão em vigor em todas as partidas restantes”, sem especificar ações para a semifinal de Atlanta. “Não houve incidentes graves, e esse espírito de união e respeito é algo que a FIFA espera que continue”, acrescentou um porta-voz da entidade.

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Confira o comunicado da polícia de Atlanta:

“Enquanto Atlanta se prepara para sediar a próxima semifinal da Copa do Mundo FIFA e recebe um número crescente de moradores e visitantes, o Departamento de Polícia de Atlanta reforçou sua postura de segurança pública em toda a cidade.

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Pessoal e recursos adicionais já estão mobilizados e continuarão sendo estrategicamente alocados dentro e ao redor dos locais dos eventos, distritos de entretenimento e outras áreas de grande circulação, para ajudar a garantir uma experiência segura e agradável para todos.

Essas medidas proativas foram desenhadas para proteger o público, coibir atividades criminosas e garantir que moradores e visitantes possam desfrutar com segurança deste evento histórico.”

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