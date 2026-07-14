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Esporte

Risco de brigas em Inglaterra x Argentina preocupa cidade americana

Seleções se enfrentam na semifinal da Copa do Mundo nesta quarta, 15, em Atlanta, no Estados Unidos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 11h54 | Atualizado em 15 jul 2026, 13h14
Multidão de pessoas, muitas vestindo camisas listradas azuis e brancas da Argentina, caminhando em direção a um estádio moderno. Um grande banner mostra Maradona beijando a taça da Copa do Mundo. Outros banners coloridos exibem FIFA World Cup e We Are Atlanta
Torcedores argentinos no estádio de Atlanta nas oitavas de final — mesmo palco da semifinal contra a Inglaterra (Maddie Meyer - FIFA/FIFA/Getty Images)
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A polícia de Atlanta reforçou a segurança da cidade que se prepara para receber a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina nesta quarta, 15, às 16h (horário de Brasília). O jogo marcado pela forte rivalidade entre as torcidas levou ao departamento de polícia aumentar o número de agentes e recursos para tornar a “experiência segura e agradável para todos”.

A tensão histórica entre as seleções tem como principal motivo a Guerra das Malvinas nos anos 1980, em que a Inglaterra tomou controle do arquipélago ao derrotar, em sua maioria, jovens militares argentinos. No campo de futebol, os sul-americanos responderam na Copa do Mundo de 1986, com dois gols de Maradona: o gol considerado como o gol do século e o outro da “Mão de Deus”. 

O jornal argentino Todo Noticias informou que o governo do país reforçou o controle de saída de integrantes das “barras bravas”, torcidas organizadas associadas a episódios de violência, que possam viajar para os EUA assistir ao jogo contra a Inglaterra. Representantes do FBI, da polícia do estado da Geórgia, onde fica Atlanta, de Miami, local com maior quantidade de argentinos nos EUA, a polícia do Reino Unido devem se reunir com representantes do governo argentino para discutir a coordenação da segurança do evento. 

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A Fifa afirmou ao The Athletic, braço esportivo do New York Times, que “medidas de segurança abrangentes e robustas estarão em vigor em todas as partidas restantes”, sem especificar ações para a semifinal de Atlanta. “Não houve incidentes graves, e esse espírito de união e respeito é algo que a FIFA espera que continue”, acrescentou um porta-voz da entidade.

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Confira o comunicado da polícia de Atlanta:

“Enquanto Atlanta se prepara para sediar a próxima semifinal da Copa do Mundo FIFA e recebe um número crescente de moradores e visitantes, o Departamento de Polícia de Atlanta reforçou sua postura de segurança pública em toda a cidade. 

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Pessoal e recursos adicionais já estão mobilizados e continuarão sendo estrategicamente alocados dentro e ao redor dos locais dos eventos, distritos de entretenimento e outras áreas de grande circulação, para ajudar a garantir uma experiência segura e agradável para todos.

Essas medidas proativas foram desenhadas para proteger o público, coibir atividades criminosas e garantir que moradores e visitantes possam desfrutar com segurança deste evento histórico.”

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