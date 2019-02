Rio recebe bandeira paralímpica e promete transformação

Para Nuzman, a chegada da bandeira paralímpica “é uma fonte de inspiração para realizarmos Jogos que transformem a percepção da nossa sociedade em relação às pessoas com deficiência e os padrões de acessibilidade do Rio”

A bandeira dos Jogos Paralímpicos chegou ao Brasil na noite desta segunda-feira, concluindo a transição de Londres-2016 para a Rio-2016. O símbolo paralímpico foi trazido pelo presidente do Comitê Organizador da Rio-2016, Carlos Arthur Nuzman, pelo presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, pelo prefeito Eduardo Paes e pelo governador Sérgio Cabral. Enquanto os cartolas elogiaram o desempenho da delegação paralímpica brasileira em Londres e prometeram um desempenho ainda melhor nos Jogos do Rio, as autoridades do município e do estado prometeram aproveitar a Paralimpíada de 2016 para melhorar a situação dos portadores de deficiência na cidade dos Jogos. No desembarque, no Aeroporto do Galeão, o prefeito Eduardo Paes informou que a bandeira paralímpica será levada na terça-feira ao Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD), que atende cerca de 300 pacientes por dia e foi inaugurado no mês passado. Depois de ser hasteada no Palácio da Cidade, a bandeira será levada à presidente Dilma Rousseff ainda nesta semana. No fim do ano, o símbolo dos Jogos será transferido ao Pavilhão Olímpico, que ainda está em construção. O local servirá para apresentar todos os projetos de infraestrutura ligados a 2016.

Paes, que recebeu a bandeira paralímpica na cerimônia de encerramento dos Jogos de Londres, no domingo, afirmou que a Paralimpíada “mostra a força e a capacidade que temos de transformar as coisas”. Seguindo esse exemplo, disse ele, a prefeitura tem “o compromisso de transformar o Rio em uma cidade acessível até 2016”. De acordo com a administração municipal, todos os sistemas de transporte público que o Rio está preparando ou reformando para 2016 contam com tecnologias que facilitam a acessibilidade para os portadores de deficiência. Ele reconheceu, porém, que ainda falta muito a ser feito para melhorar o cotidiano dessas pessoas na capital olímpica. Cabral também falou no “desafio de implantar políticas públicas para dar condições ideais às pessoas com necessidades especiais”. Para Nuzman, a chegada da bandeira paralímpica ao país “é mais uma fonte de inspiração para realizarmos Jogos que transformem a percepção da nossa sociedade em relação às pessoas com deficiência e os padrões de acessibilidade do Rio”. De acordo com o presidente do COB, o inédito sétimo lugar no quadro de medalhas na Paralimpíada deu início a uma nova meta para a delegação brasileira em 2016: ficar em quinto lugar no número de ouros nos Jogos. A Paralimpíada do Rio acontece entre os dias 7 e 18 de setembro de 2016.

(Com agências EFE e Gazeta Press)