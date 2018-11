Rio Open já tem três top 20 confirmados para 2019

O Rio Open anunciou nesta quarta-feira, 14, outros dois jogadores do top 20 do ranking da ATP que participarão do torneio em 2019. Depois de confirmar a presença do austríaco Dominic Thiem, oitavo no ranking mundial e campeão no Rio em 2017, a organização do torneio acertou com o argentino Diego Schwartzman, atual campeão, e com o italiano Fabio Fognini.

“Estou muito feliz em jogar o Rio Open novamente, um torneio em que me sinto muito bem, ainda mais voltando como campeão. Este ano foi o melhor da minha carreira e, com certeza, o título no Rio me deu a confiança para atingir maiores resultados no restante da temporada”, destacou Schwartzman, número 17 do ranking.

O italiano Fabio Fognini, número 13 do mundo, volta ao Rio para participar do torneio pela sexta vez. Ele é recordista de vitórias no Rio Open, com 11, e foi vice-campeão em 2015. “Sempre jogo muito bem no Rio e em 2019 quero dar um passo a mais em busca do troféu”, declarou o italiano, de 31 anos.