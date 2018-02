Rio Open: Bellucci sofre derrota inacreditável na estreia

Thomaz Bellucci sofreu uma das mais duras derrotas de sua irregular carreira nesta segunda-feira, em sua estreia no Rio Open de tênis. O atleta brasileiro não soube aproveitar a vantagem de ter vencido o primeiro set e aberto 4/0 no segundo e foi derrotado pelo italiano Fabio Fognini, 21º colocado do ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 7/5 e 6/2, em 2 horas e 50 minutos.

O que tornou a derrota ainda mais impressionante foram os problemas físicos enfrentados por Fognini ao longo da partida. O italiano, porém, não desistiu do jogo e conseguiu superar o 123º colocado da ATP e avançar à segunda rodada do ATP 500 carioca. Assim, Fogini ampliou para 5 a 0 a vantagem nos confrontos com Bellucci.

O próximo adversário do italiano será o americano Tennys Sandgren, 60º colocado no ranking. Já Bellucci, que voltou às quadras no mês passado após punição por doping, ainda vai participar da chave de duplas ao lado de André Sá, que é o seu treinador e está prestes a abandonar o tênis.

O brasileiro Rogério Dutra Silva também deu adeus ao torneio em casa, ao perder para o espanhol Albert Ramos-Viñolas, 19º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/4. O único representante do país na chave de simples é Thiago Monteiro, que encara o uruguaio Pablo Cuevas na primeira rodada nesta terça-feira.

Cilic estreia com vitória

O croata Marin Cilic, 3º do ranking da ATP e cabeça de chave número 1 do Rio Open, estreou com vitória sobre o argentino Carlos Berlocq, por sets diretos com parciais de 6/3 e 6/2. Nas oitavas de final, Cilic enfrentará o vencedor do duelo entre o francês Gael Monfils e do argentino Horacio Zeballos, que jogarão na terça-feira.

(com Estadão Conteúdo e Gazeta Press)