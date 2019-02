Rio-2016 abre vagas para os voluntários nesta quinta-feira

1. Baía de Guanabara zoom_out_map 1/8 (Sergio Moraes/Reuters)

Situação: preocupante



A Marina da Glória, banhada pelas águas da Baía de Guanabara, segue dando dor de cabeça aos organizadores, por causa da poluição de suas águas, apesar de 324 velejadores de 35 países que participaram do primeiro evento-teste no loca aprovarem as condições da água - com muita sujeira e mau cheiro. Desde janeiro, a Secretaria do Meio Ambiente do Rio e a companhia de água e esgoto da região metropolitana realizam um mutirão para limpar as águas da Baía. Além de ampliar o tratamento do esgoto, o governo utilizou “ecobarcos” para coletar o lixo (colchões e até eletrodomésticos foram vistos nas águas recentemente). “Chegamos a 40% de despoluição e a meta é chegar a cerca de 80% até 2016”, afirmou Rodrigo Garcia, diretor de esportes da Rio-2016.

2. Estádio Olímpico (Engenhão) zoom_out_map 2/8 (Yasuyoshi Chiba/AFP)

Situação: satisfatória, apesar do vexame



O Estádio Olímpico João Havelange, o Engenhão, deve estar em boas condições quando Usain Bolt e os outros astros do atletismo desembarcarem no Rio. No momento, porém, o clima no estádio do Botafogo é de total decepção. Interditado desde março de 2013 por risco de desabamento da cobertura, o estádio segue em obras e deve ser reaberto em novembro. O Engenhão precisará instalar arquibancadas provisórias para subir sua capacidade de 45.000 para 60.000 lugares. As pistas de atletismo também terão de ser reformadas, assim como a área destinada aos jornalistas e às câmeras de transmissão. Construído para o Pan-Americano de 2007, o estádio custou cerca de 380 milhões de reais, mais de cinco vezes acima do previsto - ainda assim ocorreram falhas estruturais que culminaram em seu fechamento.

3. Complexo de Deodoro zoom_out_map 3/8 (Yasuyoshi Chiba/AFP)

Situação: preocupante



Localizado em uma zona militar, o complexo de 2,3 milhões de m² recebeu o Pan de 2007 e, por isso, boa parte de suas nove instalações já estão em processo avançado, com o Centro de Tiro Esportivo e de Hipismo, que precisarão de poucos ajustes até 2016. Outras áreas, no entanto, mal saíram do papel, como a Arena de Deodoro, que será sede de algumas partidas de basquete e de todas as competições de esgrima e pentatlo moderno. Em Deodoro também será construída a arena de rúgbi, já que os planos de levar a modalidade, novidade destes Jogos, para os estádios de São Januário ou Engenhão foram descartados. Atualmente, o local é apenas um imenso gramado. A zona mais preocupante de Deodoro, é o Parque Radical do Rio, onde serão erguidas a arena de BMX e o circuito de canoagem slalon, uma das obras mais complexas do evento. O circuito de 250 metros de extensão simula um rio no qual o atleta precisa passar por obstáculos, contra ou a favor da correnteza. Em formato de U, ele terá bombas hidráulicas em sua estrutura, para simular a força da água - estas estruturas estão em fase inicial.

4. Maracanã e Maracanãzinho zoom_out_map 4/8 (Julian Finney/Getty Images/VEJA)

Situação: satisfatória



O sucesso da Copa do Mundo deste ano tranquilizou a organização em relação ao Maracanã, que receberá as cerimônias de abertura e encerramento, além de jogos de futebol, incluíndo a final. Os túneis de acesso ao gramado seriam o principal problema, pois não teriam as dimensões exigidas pelo COI para o transporte das alegorias das cerimônias. No entanto, a organização descartou reformas e alegou que o prazo de dois anos será mais que suficiente para fazer as adptações necessárias. O ginásio do Maracanãzinho, sede do vôlei, vive situação semelhante: está em funcionamento, mas terá de passar por reformas. Por exigência do COI, duas quadras de aquecimento terão de ser construídas até janeiro de 2016.

5. Parque Olímpico zoom_out_map 5/8 (Mario Tama/Getty Images/VEJA)

Situação: preocupante



O Parque Olímpico, situado na Barra da Tijuca em uma área de 1 milhão de m² onde estava o antigo Autódromo de Jacarepaguá, será a zona mais movimentada dos Jogos. Ali estarão a Vila Olímpica e Paralímpica, os centros de mídia e 15 instalações esportivas. Algumas delas, como a Arena Olímpica do Rio (atualmente chamada de HSBC Arena, ao fundo, na imagem acima) e o Parque Aquático Maria Lenk já estão em funcionamento. O Parque Olímpico ainda é um imenso canteiro de obras. Ali será erguido o Centro Olímpico de Tênis, apontado como um dos principais legados dos Jogos para a cidade, além de quatro halls olímpicos, arenas voltadas para diversas modalidades, como judô e basquete. O Hall 4, que será a sede olímpica do handebol, tem a proposta de, ao final dos Jogos, ser desmontada e seus componentes reaproveitados para formar quatro escolas municipais que atenderão 2.000 alunos. Todas as obras do Parque Olímpico já foram iniciadas, mas a maioria está no início.

6. Velódromo zoom_out_map 6/8 (Empresa Olímpica Municipal/Divulgação/VEJA)

Situação: preocupante



O Velódromo também pertence ao Parque Olímpico e já consumiu um bom dinheiro. Construído por 14 milhões de reais para o Pan de 2007, o projeto foi considerado falho e inadequado para receber as provas olímpicas. A prefeitura pensou em uma grande reforma, mas concluiu que a intervenção seria tão complexa que custaria quase o mesmo valor que a construção de um novo velódromo. O palco do Pan, então, foi desmontado para dar lugar a uma versão moderníssima, com arquitetura arrojada e formato inspirado no capacete de um ciclista. O projeto, orçado em 136,9 milhões de reais, quase dez vezes mais que o do antigo, teve suas obras iniciadas em fevereiro.

7. Campo de Golfe zoom_out_map 7/8 (Divulgação/Rio-2016/VEJA)

Situação: preocupante



Visto pelo Comitê Organizador como referência de legado para a cidade, o campo de golfe, na Reserva Marapendi, na Barra da Tijuca, foi alvo de disputas judiciais e até protestos ambientais. Suas obras foram iniciadas em março de 2013, mas tiveram ritmo bastante acelerado a partir de fevereiro deste ano. Atualmente, o campo já tem boa parte de sua grama plantada e quase todo o sistema de irrigação instalado. Os 18 buracos precisam estar em perfeitas condições até outubro de 2015, quando acontecerá o evento-teste de golfe para os Jogos. Para que isso aconteça, as obras devem seguir com força total. Orçado em 60 milhões de reais, o projeto e a manutenção do campo ficarão a cargo da iniciativa privada. Depois da Olimpíada, o local será aberto ao público, para promover a modalidade, que retornará aos Jogos depois de 112 anos de ausência.