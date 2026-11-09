Richarlison devolve farpa a Neymar: briga judicial por mansão de luxo

A troca de farpas entre Richarlison e Neymar ganhou um novo capítulo. Desta vez, o atacante do Tottenham aproveitou uma disputa judicial envolvendo o pai do camisa 10 do Santos para devolver uma provocação feita pelo ex-companheiro de seleção brasileira.

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No último sábado, 7, Richarlison comentou uma publicação sobre o processo envolvendo Neymar da Silva Santos, pai e empresário do jogador, e a compra de uma mansão avaliada em 95 milhões de reais, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. “Então ele não leu o contrato, né?”, escreveu o atacante, em tom de ironia.

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A frase faz referência a um comentário feito por Neymar no fim de outubro. Na ocasião, o jogador do Santos havia provocado Richarlison por causa de uma disputa judicial envolvendo uma propriedade na Ilha Comprida, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. “Da próxima vez lê o contrato, seu moleque”, escreveu o camisa 10 em um post no qual o colega ironizava a fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos após a derrota nas eleições presidenciais. No caso do imóvel, Richarlison acusa o senador e o advogado Willer Tomaz, amigo do político, de envolvimento para retirar a mansão de seu domínio.

A disputa envolvendo a família de Neymar se refere à compra de uma mansão no condomínio Tamboré, em Santana de Parnaíba (SP). Pelo acordo, parte do pagamento seria feita com a entrega de outro imóvel da família, em Alphaville, avaliado em mais de 32 milhões de reais. A empresa responsável pela venda, porém, passou a contestar o recebimento dessa propriedade e cobra na Justiça 58,9 milhões de reais, alegando divergências no cumprimento do contrato. A defesa de Neymar pai contesta a cobrança e questiona a mudança nas condições da negociação.

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