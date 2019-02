Ricardo Teixeira tem diverticulite, mas quadro é simples

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, possui um quadro de diverticulite simples, de acordo com os médicos que o atendem no Hospital Pró-Cardíaco, no bairro de Botafogo, na zona do Sul do Rio, onde o dirigente está internado desde o início da noite de quinta-feira.

Ricardo Teixeira, que também preside o Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014, não precisará passar por cirurgia e receberá apenas tratamento clínico. A diverticulite é uma inflamação na parede do cólon, ligado ao intestino grosso, que provoca febre e dores abdominais. O dirigente, de 64 anos, porém, permanece em observação no hospital, já que possui histórico de problemas cardíacos. O seu estado de saúde é estável e ele passou a noite de quinta-feira sem dores. De acordo com os médicos, seu tratamento será feito com antibióticos. Ricardo Teixeira estava lúcido quando chegou ao hospital, acompanhado pelo cardiologista Jorge Castro Yperez. Em outubro de 2004, o presidente da CBF foi ao mesmo hospital para fazer uma angioplastia, técnica utilizada para desobstruir artérias e placas de gordura dos vasos sanguíneos. Três anos antes, o dirigente havia feito uma operação do mesmo tipo na coronária esquerda. (Com Agência Estado)