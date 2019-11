Revista diz que Messi fez pedido a Neymar: ‘Volte e assuma meu lugar’

A revista francesa France Football afirmou nesta terça-feira 26 que Lionel Messi telefonou para Neymar logo depois da surpreendente goleada do Liverpool sobre o Barcelona, na semifinal da última edição da Liga dos Campeões, no primeiro semestre. Segundo a revista, o argentino pediu por telefone o retorno do brasileiro e avisou que sairá do clube espanhol daqui a dois anos, deixando Neymar “sozinho, para tomar seu lugar”.

“Somente juntos poderemos vencer a Champions League. Eu quero que você volte. Daqui a dois anos eu vou embora e você ficará sozinho. Tomará meu lugar”, disse Messi, segundo a France Football.

A última janela de transferências foi agitada para Neymar, que deixou claro o seu desejo de retornar ao Barcelona, onde foi campeão da Champions com Lionel Messi em 2015. O brasileiro fez de tudo para deixar o Paris Saint-Germain, que se esforçou para não cumprir o desejo do craque, frustrando as tentativas dele e do clube catalão.

A revista, que entregará a Bola de Ouro na próxima segunda-feira, também afirmou que o volante Marco Verratti e o atacante Kylian Mbappé trabalharam como agentes do PSG para convencer Neymar a ficar. “Você não precisa sair”, teria dito o jovem atacante francês.