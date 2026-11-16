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A Fla-Flu Serviços negou a proposta de R$ 700 milhões da Fatal Fans pelos naming rights do Maracanã. A informação, veiculada na segunda-feira, indicava que a empresa de conteúdo adulto ofereceria R$ 70 milhões anuais por 10 anos. A administração do estádio afirma não ter recebido qualquer oferta oficial.

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A Fla-Flu Serviços, entidade responsável pela administração do estádio do Maracanã, veio a público nesta segunda-feira, 16, negar a existência de uma proposta da Fatal Fans para comprar os naming rights do estádio por R$ 700 milhões. A informação havia sido publicada também nesta segunda-feira. A proposta cederia à Fatal Fans — parte de conteúdo adulto do Fatal Model Group — os direitos de nome do estádio por 10 anos, pela quantia de R$ 70 milhões ao ano. A proposta seria a maior da história do futebol.

Apesar do anúncio, a conta oficial do estádio do Maracanã (@maracana no X, antigo Twitter, e no Instagram) veio a público, por meio de uma nota oficial, negar a existência de um pedido oficial do tipo. A Fla-Flu Serviços afirmou que “não recebeu, em nenhum momento, qualquer proposta da empresa Fatal Fans referente aos naming rights do Maracanã”.

A notícia veiculada mais cedo sobre o caso contava, além da explicação sobre a proposta, com declarações do diretor de negócios da plataforma, Samuel Ongaratto. O grupo Fatal Model (mistura da Fatal Fans com a Fatal Model) já acumula mais de 30 patrocínios a clubes e competições no país. A Fatal Fans é patrocinadora oficial do Vila Nova F. C. e do Operário Ferroviário Esporte Clube.

Em resposta a VEJA, a Fatal Model explicou que a proposta foi feita, assim como dito no release que levou à publicação de reportagens iniciais. Apesar disso, não há informações sobre a abertura ou não de uma negociação de fato. A empresa reitera que, de toda forma, a proposta foi feita ao Estádio do Maracanã.

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Veja abaixo a publicação do estádio Maracanã

NOTA OFICIAL A Fla-Flu Serviços vem a público esclarecer que não recebeu, em nenhum momento, qualquer proposta da empresa Fatal Fans referente aos naming rights do Maracanã. Dessa forma, esclarece também que não existe qualquer negociação em andamento com a referida empresa… pic.twitter.com/mefg5szwUD — Maracanã (@maracana) November 16, 2026

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