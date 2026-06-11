Repórter da Globo pega em arma entre músicos do México na Copa do Mundo

Durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026, a repórter Sofia Miranda, da Ge TV, passou por um susto enquanto entrevistava um grupo de mariachis no México, um dos países-sede da competição. A jornalista, que é conhecida pela espontaneidade, não perdeu o clima de festa quando um dos músicos sacou uma arma do bolso e a entregou.

Em vez de negar o objeto ou interromper a transmissão, Sofia segurou a arma diante das câmeras e começou a brincar com a situação. O músico que estava ao lado da repórter chegou a tentar desviar da direção do armamento. Continuando a interação com os mariachis, ela brincou com um deles: “Toca, mané, toca!”, enquanto o mexicano entoou gritos de “Viva México” e “Viva Brasil”.

O vídeo viralizou rapidamente e algumas pessoas responderam que é uma tradição dos mariachis portar uma arma. No X, Sofia afirmou que a arma era falsa: “Era tudo fantasia, juro!”.

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