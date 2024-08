Repórter brasileira é assediada ao vivo durante transmissão na Olimpíada de Paris

A repórter Verônica Dalcanal, da TV Brasil, rede pertencente à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), foi assediada enquanto participava de uma transmissão ao vivo na Olimpíada de Paris, no sábado, 3.

Enquanto a jornalista falava sobre o dia do Brasil na competição, marcado por medalhas de Rebeca Andrade, Beatriz Ferreira e da equipe de judô, três homens se aproximaram. Um deles, que parecia ser estrangeiro, chegou perto da jornalista e beijou seu rosto, sem consentimento, seguido por outro homem, que fez o mesmo.

“Acho triste que isso aconteça, especialmente porque essa edição dos Jogos Olímpicos aqui em Paris, 124 anos depois, é a edição com as mulheres participando em igualdade”, disse a jornalista, após o caso. “A gente sabe que é normal a torcida interagir com os repórteres, mas eles foram muito desrespeitosos comigo e ultrapassaram limites”.

Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República declarou apoio à repórter. A EBC é uma empresa pública federal.

“É inaceitável que jornalistas mulheres continuem sendo vítimas dessa violência. A Secom dará o apoio que se faça necessário nesse momento”, diz o documento.