Repatriado, Rodrigo Pontes fica à disposição para estrear no Barueri

Aos 31 anos de idade, o volante Rodrigo Pontes, revelado nas categorias de base do Corinthians, está de volta ao Grêmio Barueri. Na tentativa de se recuperar no Campeonato Brasileiro da Série B, o time da Grande São Paulo repatriou o meio-campista que havia atuado por lá entre 2007 e 2008. O jogador não foi apresentado, mas pode entrar em campo já nesta sexta-feira, contra o CRB.

Com o nome publicado no Boletim Diário (BID) da CBF, o volante foi relacionado pelo técnico Estevam Soares para enfrentar o time alagoano nesta sexta-feira, às 21 horas (de Brasília), na Arena Barueri. Durante a semana, nos treinamentos comandados no CT da Vila Porto, Rodrigo Pontes alternou momentos no time titular, mas deve começar do banco de reservas.

Além do Corinthians, onde começou a carreira, Rodrigo Pontes já é rodado, tendo vestido a camisa de clubes como Santa Cruz, Juventude, Norrkoping-SUE, Portuguesa, Tolima-COL, Rio Branco, Coritiba, Botafogo-SP, Náutico, Paysandu, Marcílio Dias e Bragantino. Sem vínculo com qualquer clube, assinou até 30 de novembro de 2012.

Buscando deixar a vice-lanterna da Série B, o Barueri recebe o CRB com poucas novidades no time titular, que deve ser iniciar com a seguinte escalação: Matheus; Wendel, Alex Lima, Wellington e Marcos Pimentel; Dênis, Douglas Marques, Rafael Chorão e Marcelinho Paraíba; Thiago Elias e Thiago Gentil (Thiago Brito).