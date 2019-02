Renault apresenta carro para a temporada 2019 da Fórmula 1

Depois de Haas, Williams e Toro Rosso, foi a vez da Renault apresentar seu carro para a temporada de 2019 da Fórmula 1. Nesta terça-feira, 12, a equipe lançou o modelo R.S.19, com uma pintura bastante semelhante a do ano passado, mas já com as novidades exigidas pelo regulamento, como as asas dianteira e traseira diferentes, assim como defletores laterais e dutos de freios.

Renault apresenta novos carros Renault apresenta novos carros

Pilotada por Daniel Ricciardo, contratado para a atual temporada, e Niko Hulkenberg, a Renault tentará manter a constante evolução pela qual tem passado nos últimos anos. No Mundial de construtores, a equipe foi de nona colocada, em 2016, sexta em 2017, e quarta em 2018.

Pioneira na utilização do motor turbo com sucesso, na década de 1970, a Renault está em sua terceira passagem pela Fórmula 1. Em sua segunda, entre 2002 e 2010, conquistou o bicampeonato de pilotos com Fernando Alonso e também de construtores, nas temporadas de 2005 e 2006. Agora, busca desbancar Mercedes, Ferrari e Red Bull Racing, as três principais equipes da atualidade.

Renault apresenta novos carros para a temporada da Fórmula 1 Renault apresenta novos carros para a temporada da Fórmula 1

A temporada 2019 da Fórmula 1 terá início no dia 14 de março, data dos primeiros treinos livres do Grande Prêmio da Austrália, realizado em Melbourne. A primeira corrida acontecerá três dias depois, dia 17, às 4h10 (de Brasília).