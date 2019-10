Grêmio e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 2, às 21h30, em Porto Alegre, na primeira partida da semifinal da Copa Libertadores da América. O duelo terá como protagonistas os dois treinadores, Renato Portaluppi, da equipe gaúcha, e o português Jorge Jesus, do rubro-negro carioca. Experientes e carismáticos, os dois sabem bem como desestabilizar um rival. Renato foi mais incisivo e apimentou o confronto com provocações bem diretas, enquanto Jesus adotou tom mais diplomático e evitou a guerra psicológica, que certamente ganhará novos capítulos na Arena do Grêmio e no Maracanã.

Tudo começou em 27 de agosto, quando o sempre confiante Renato cravou que “o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil”, depois de eliminar o Palmeiras nas quartas de final. O “mister” Jesus – que em seus primeiros meses de Brasil não poupou críticas à CBF, à arbitragem e até a postura defensiva de alguns adversários – rebateu de início, mas, provavelmente ao perceber se tratar de uma armadilha de Renato, recuou.

Relembre, abaixo, as declarações dos técnicos: