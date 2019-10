Renato Gaúcho, a principal vítima dos memes de Flamengo 5 x 0 Grêmio

A irrefutável goleada do Flamengo sobre o Grêmio, que levou o clube carioca à final da Copa Libertadores na quarta-feira 23, naturalmente, virou um prato cheio para os piadistas das redes sociais. E a vítima favorita dos memes foi Renato Gaúcho, o técnico gremista que fez várias provocações aos rubro-negros meses antes do duelo e deixou o Maracanã abatido e dizendo que “até uma mulher grávida faria gol no Grêmio”. Em uma das brincadeiras mais compartilhadas, Renato acabou “no colo” do rival Jorge Jesus. Torcedores do Inter também fizeram questão de alfinetar o rival local e desenterraram piadas feitas por gremistas depois de uma vitória pelo mesmo placar, em um Gre-Nal de 2015.

Confira, abaixo, os principais memes da goleada rubro-negra.

Flamengo vai ganhar do Grêmio

Renato: Só acredito vendo

Renato vendo: não acredito #FLAxGRE pic.twitter.com/IAKg08Im0e — Anny loves suju🦋 (@SujuWinne) October 24, 2019

Resumo de Flamengo x Grêmio pic.twitter.com/qtfemZg0vI — Rádio Inferno (@Infernodestino) October 24, 2019

Hoje não teve gol só do Gabigol não! pic.twitter.com/PkMk95h8SN — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) October 24, 2019

Quantos gols o grêmio ta tomando galera? pic.twitter.com/zrFkWh0rHy — Patrick Renan 🇦🇹 (@PatrickRenan12) October 24, 2019

Melhor futebol do Brasil? HAHAHAHAHAHA… Chora, Renato Gaúcho! pic.twitter.com/sQin43IarY — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) October 24, 2019