Renato diz que ‘mulher grávida’ faria gol no 5 a 0; Jesus elogia Grêmio

Após troca de farpas que antecedeu os confrontos pelas semifinais da Copa Libertadores, os treinadores do Grêmio, Renato Gaúcho, e do Flamengo, Jorge Jesus, foram tratados como protagonistas dos duelos que decidiram o representante brasileiro na final contra o River Plate. Com a indiscutível vitória flamenguista (5 a 0 no jogo do Maracanã nesta quarta-feira , após ficar no 1 a 1 em Porto Alegre), Renato reconheceu a superioridade do adversário, mas viu o português elogiar seu trabalho.

zoom_out_map 1 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 2 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 3 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 4 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 5 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 6 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 7 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 8 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 9 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 10 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 11 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 12 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 13 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 14 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 15 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 16 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 17 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 18 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

19. Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã zoom_out_map 19 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 20 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 21 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 22 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 23 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 24 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 25 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 26 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 27 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 28 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 29 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 30 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 31 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 32 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 33 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 34 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 35 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 36 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 37 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 38 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 39 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 40 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 41 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 42 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 43 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 44 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 45 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 46 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 47 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 48 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 49 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 50 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 51 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 52 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 53 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 54 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 55 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 56 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 57 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 58 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 59 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 60 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 61 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 62 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 63 /64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

zoom_out_map 64/64 Flamengo x Grêmio pela semifinal da Libertadores 2019, no Maracanã (Kaio Lakaio/VEJA)

‘Até mulher grávida faria gol na gente’

Renato Gaúcho se apresentou cabisbaixo para a entrevista coletiva concedida no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira. “Nessas horas temos que falar pouco, porque quando se ganha todo mundo presta, mas quando o resultado não vem, ninguém é bom. A consciência está tranquila, porque nos últimos três anos temos conquistado vários títulos. Foi um resultado surpreendente, mas aconteceu. Agora é levantar a cabeça”, disse Renato Gaúcho.

O treinador lamentou a chance desperdiçada por Maicon quando a partida estava empatada sem gols, no primeiro tempo, e também o gol marcado por Bruno Henrique aos 42 minutos da mesma etapa, mas mostrou irritação mesmo com os erros do Grêmio nos gols rubro-negros.

“Se você for ver, tomamos cinco gols em falhas nossas. Hoje jogamos muito abaixo do que podemos. Com jogadores como os do Flamengo, não dá para cometer esses erros. Se bobear, até uma mulher grávida faria gol no Grêmio hoje”, afirmou o treinador.

Como aconteceu em outros momentos delicados ao longo da temporada, Renato Gaúcho saiu em defesa do grupo de jogadores que tem em mãos e lembrou que o clube vinha brigando em três competições até um mês atrás. “Gostaria de lembrar que o Grêmio até um mês atrás estava disputando três competições (Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores). Aí pergunto para vocês: será que o Grêmio é ruim? O que falar dos outros times então? Continuo valorizando e muito o meu grupo”, destacou Renato Gaúcho.

Questionado por um jornalista o motivo de não ter cumprimentado o português Jorge Jesus ao final da partida, o treinador se mostrou um pouco irritado. “Onde você estava antes do jogo? Antes do jogo eu falei com ele. Depois do jogo é melhor você ir para o vestiário e foi o que aconteceu hoje. Isso aconteceu em outros jogos. Mas isso não tira o excelente trabalho dele”, finalizou.

O Grêmio agora volta suas atenções para o Brasileirão, onde está na sétima colocação, com 41 pontos.

Português parabeniza “os vencidos”

Jorge Jesus e Renato Gaúcho protagonizaram recentemente uma polêmica sobre quem dirige o melhor time do Brasil. Nesta quarta-feira, depois da goleada por 5 a 0 sobre o Grêmio, o técnico do Flamengo evitou aumentar a confusão com o comandante adversário.

“Dei minha opinião naquela altura porque o Flamengo era o líder do campeonato (Brasileiro) e não mais que isso. Não é o fato de ganharmos por 5 a 0 que vou mudar a opinião que o Grêmio é uma equipe de muita qualidade, capaz de disputar os primeiros lugares do Brasileirão”, declarou o treinador, com a voz rouca.

O português adotou um discurso amistoso ao elogiar o adversário goleado nesta quarta. “Temos que dar parabéns aos vencidos. O Flamengo foi muito forte, fez quatro gols de bola parada, trabalhamos muito esta semana e estamos na final”.

A polêmica entre os técnicos começou depois que o Grêmio eliminou o Palmeiras da Libertadores, quando Renato Gaúcho declarou que seu time é o melhor do Brasil. Poucos dias depois, Jesus discordou e apontou o Rubro-Negro à frente, levando em conta a classificação do Brasileirão.

Em seguida, o gremista ainda alfinetou o adversário, lembrando os investimentos superiores do Flamengo. Nesta quarta-feira, no duelo que valia a vaga na decisão da Libertadores, depois do empate por 1 a 1 em Porto Alegre, o Rubro-Negro fez 5 a 0 no Maracanã e se credenciou para encarar o River Plate.

(Com Estadão Conteúdo e Gazeta Press)