Remo x Grêmio no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Remo e Grêmio se enfrentam em um duelo crucial contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Remo busca encerrar uma série de dez jogos sem vitória, com retornos importantes à equipe. O Grêmio, sob o comando de Renato Portaluppi, adota nova estratégia e trata o jogo como decisão para sair da zona da degola.

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Remo e Grêmio entram em campo nesta quarta-feira, 7 de outubro, às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Remo ocupa a 19ª posição, com 23 pontos, enquanto o Grêmio aparece em 17º, com 29, apenas dois pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Para o Remo, a partida representa uma tentativa de interromper uma sequência que colocou o clube em situação cada vez mais delicada. O Leão Azul não vence há dez jogos considerando todas as competições, sendo oito deles pela Série A. Thiago Carpini ganha alternativas importantes para o confronto. Zé Ivaldo e Patrick voltam após ficarem de foram contra o Santos por força contratual, enquanto Mayk, recuperado de lesão, e Jajá, artilheiro azulino no Brasileirão, treinaram normalmente e devem reforçar a equipe.

O Grêmio chega a Belém também pressionado. O time de Renato Portaluppi abre a zona de rebaixamento e trata a partida como uma das decisões da reta final do campeonato. O treinador, em sua quinta passagem pelo clube, fará apenas seu segundo jogo desde o retorno e testou durante a pausa uma formação com três volantes, buscando aumentar a proteção no meio-campo. Villasanti é opção caso tenha condições físicas, enquanto Danilo Barbosa deve começar entre os titulares.

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Onde assistir a partida entre Remo e Grêmio hoje:

A partida entre Remo e Grêmio nesta quarta-feira, 7, às 19h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Marlon Matheus; Picco, Zé Ricardo (Patrick) e Vitor Bueno; Pikachu, Galeano e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

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Grêmio: Weverton; João Pedro, Wallace, Kannemann e Caio Paulista; Danilo Barbosa, Dodi e Villasanti (Nardoni); Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Renato Gaúcho.

Arbitragem:

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES);

Quarto árbitro: Wiomar Santana de Oliveira (AL);

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN);

AVAR: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araujo (MG);

AVAR2: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).