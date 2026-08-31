Remo x Coritiba no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Remo e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira pela 25ª rodada do Brasileirão. O Remo, na luta contra o rebaixamento, aposta no fator casa para reagir, enquanto o Coritiba, em boa fase e invicto há três jogos, busca manter o desempenho. A partida promete ser decisiva para as ambições de ambos os clubes.

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Remo e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira, 31, às 20h (horário de Brasília), no Estádio do Mangueirão, em Belém, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Remo entra em campo pressionado pela luta contra o rebaixamento. O clube paraense está na 19ª colocação, com 23 pontos, a dois do primeiro time fora do Z-4. Depois de 23 dias sem atuar em Belém, o Leão Azul aposta novamente no fator casa para tentar reagir: nos últimos três compromissos como mandante, conquistou sete dos nove pontos possíveis, com vitórias sobre São Paulo e Vitória e empate diante do Atlético-MG.

A necessidade de pontuar também deve provocar mudanças na equipe comandada por Léo Condé. Leonel Picco aparece como opção para retornar ao meio-campo, enquanto Vitor Bueno tende a atuar de maneira mais avançada. No ataque, Galeano pode ganhar pela primeira vez uma oportunidade entre os titulares. Jajá, com problema no tornozelo, é dúvida, enquanto Mayk e Edson Fernando estão fora por lesão.

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Do outro lado, o Coritiba chega em situação bem mais confortável. O Coxa está na 9ª posição, com 34 pontos, e atravessa uma sequência de três partidas sem derrota. Na última rodada, venceu o Corinthians por 2 a 1. Antes disso, empatou com o São Paulo por 1 a 1, no Morumbi, e derrotou a Chapecoense pelo mesmo placar de 2 a 1. Caso não seja derrotado em Belém, o clube paranaense alcançará sua maior sequência invicta nesta edição do Brasileirão.

O técnico Fernando Seabra está suspenso e será substituído pelo auxiliar Álvaro Martins à beira do campo. O volante Thiago Santos também cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, abrindo espaço para Vitor Tissi, que pode iniciar pela primeira vez uma partida da Série A. Lucas Ronier, Tinga e Brian Ocampo completam a lista de desfalques por problemas físicos.

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Onde assistir à partida entre Remo e Coritiba?

Remo e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira, 31, às 20h (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

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Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Zé Welison, Leonel Picco, Zé Ricardo e Vitor Bueno; Galeano e Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé.

Coritiba: Pedro Morisco; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Vitor Tissi, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Álvaro Martins (auxiliar).

Arbitragem

Árbitra: Daiane Muniz (SP);



Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS);



Quarto árbitro: Júlio César Pfleger (SC);



VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).