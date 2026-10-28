Remo x Botafogo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 28, no Mangueirão, pela 33ª rodada do campeonato
O Remo recebe o Botafogo nesta quarta-feira, 28, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul ocupa a 19ª colocação, com 26 pontos, e tenta diminuir a distância de nove pontos para o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Já o Glorioso aparece na 11ª posição, com 39 pontos, cinco acima do Z4, e busca recuperar a confiança para garantir sua permanência na Série A.
Comandado por Thiago Carpini, o Remo atravessa uma fase delicada e tenta encerrar uma sequência de 14 partidas sem vitória na temporada, sendo 12 pelo Brasileirão. Na última rodada, a equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Cruzeiro, resultado que agravou sua situação na tabela e aumentou a pressão na reta final da competição. Diante de sua torcida, o clube paraense aposta no fator Mangueirão para voltar a vencer e manter vivas as chances de escapar do rebaixamento. Para o confronto, Carpini terá o retorno do atacante Gabriel Taliari, que cumpriu suspensão, mas não poderá contar com o zagueiro Zé Ivaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Do outro lado, o Botafogo chega pressionado após a derrota por 3 a 0 para o Internacional, em Porto Alegre, na última rodada. Sob o comando de Tite, o clube carioca conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos, sequência que aumentou a preocupação com a proximidade da zona de rebaixamento. Mesmo diante de um adversário que ocupa a vice-lanterna, o Glorioso sabe que precisa melhorar seu desempenho para evitar complicações nas rodadas finais. Para o duelo em Belém, o treinador terá desfalques importantes, como o volante Danilo, com um problema muscular, e o meia Álvaro Montoro, suspenso. A expectativa é que Huguinho e Cristian Medina ganhem espaço na equipe titular, enquanto Ziyech pode voltar a começar uma partida.
Onde assistir?
A partida entre Remo e Botafogo terá transmissão ao vivo da TV Globo (RJ, PA, AC, AM, AP, ES, MA, PB, RO, RR, SC e Juiz de Fora-MG) e do Premiere.
Prováveis escalações:
Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon Matheus; Zé Welison, Patrick e Leonel Picco (Zé Ricardo); David Braga (Galeano), Jajá e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan e Huguinho; Cristian Medina (Júnior Santos), Hakim Ziyech e Matheus Martins; Tiquinho Soares. Técnico: Tite.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);
- Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Rafael Trombeta (PR);
- Quarta árbitra: Francielly Fernanda Lima de Castro (MG);
- VAR: Wagner Reway (SC);
- Assistente de VAR: Fabricio Lima Baseggio (RS).