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Remo x Botafogo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 28, no Mangueirão, pela 33ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 15h30
BELEM, BRAZIL - SEPTEMBER 08: General view inside the Mangueirao stadium prior to a FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Bolivia on September 08, 2023 in Belem, Brazil. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)
Mangueirão, em Belém (Pedro Vilela/Getty Images)
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O Remo recebe o Botafogo nesta quarta-feira, 28, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul ocupa a 19ª colocação, com 26 pontos, e tenta diminuir a distância de nove pontos para o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. o Glorioso aparece na 11ª posição, com 39 pontos, cinco acima do Z4, e busca recuperar a confiança para garantir sua permanência na Série A.

Comandado por Thiago Carpini, o Remo atravessa uma fase delicada e tenta encerrar uma sequência de 14 partidas sem vitória na temporada, sendo 12 pelo Brasileirão. Na última rodada, a equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Cruzeiro, resultado que agravou sua situação na tabela e aumentou a pressão na reta final da competição. Diante de sua torcida, o clube paraense aposta no fator Mangueirão para voltar a vencer e manter vivas as chances de escapar do rebaixamento. Para o confronto, Carpini terá o retorno do atacante Gabriel Taliari, que cumpriu suspensão, mas não poderá contar com o zagueiro Ivaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

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Do outro lado, o Botafogo chega pressionado após a derrota por 3 a 0 para o Internacional, em Porto Alegre, na última rodada. Sob o comando de Tite, o clube carioca conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos, sequência que aumentou a preocupação com a proximidade da zona de rebaixamento. Mesmo diante de um adversário que ocupa a vice-lanterna, o Glorioso sabe que precisa melhorar seu desempenho para evitar complicações nas rodadas finais. Para o duelo em Belém, o treinador terá desfalques importantes, como o volante Danilo, com um problema muscular, e o meia Álvaro Montoro, suspenso. A expectativa é que Huguinho e Cristian Medina ganhem espaço na equipe titular, enquanto Ziyech pode voltar a começar uma partida.

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Onde assistir?

A partida entre Remo e Botafogo terá transmissão ao vivo da TV Globo (RJ, PA, AC, AM, AP, ES, MA, PB, RO, RR, SC e Juiz de Fora-MG) e do Premiere.

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Prováveis escalações:

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon Matheus; Welison, Patrick e Leonel Picco (Zé Ricardo); David Braga (Galeano), Jajá e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan e Huguinho; Cristian Medina (Júnior Santos), Hakim Ziyech e Matheus Martins; Tiquinho Soares. Técnico: Tite.

Equipe de arbitragem:

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  • Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);
  • Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Rafael Trombeta (PR);
  • Quarta árbitra: Francielly Fernanda Lima de Castro (MG);
  • VAR: Wagner Reway (SC);
  • Assistente de VAR: Fabricio Lima Baseggio (RS).
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