Relembre os últimos dez pilotos campeões da Fórmula 1

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Kimi Antonelli é o mais novo campeão da F1, garantindo o título no GP do México e quebrando um jejum italiano de 73 anos. Sua vitória encerra uma era de hegemonias, tornando-se o 36º piloto a conquistar a categoria. Descubra os detalhes dessa histórica conquista e a nova fase da Fórmula 1.

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Kimi Antonelli garantiu o título da Fórmula 1 neste domingo, 1, no GP do México e entrou para o rol de campeões da principal categoria automobilística. O italiano se tornou o 36º piloto a vencer o campeonato de pilotos, o mais jovem a realizar o feito, quebrou um jejum de títulos do seu país e concretizou o fim de uma era de hegemonias na categoria.

Na Cidade do México, Antonelli precisava terminar entre os nove primeiros colocados para garantir o título. O piloto da Mercedes ficou na terceira colocação, atrás de Max Verstappen e Lewis Hamilton, subindo ao pódio ao lado dos multicampeões.

Antonelli é o terceiro italiano a vencer a F1, o primeiro em 73 anos. Giuseppe ‘Nino’ Farina conquistou a edição inaugural da competição em 1950 e Alberto Ascari venceu consecutivamente em 1952 e 1953, sendo este o último título de um piloto do país.

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Seguindo as conquistas de Max Verstappen, em 2024, e Lando Norris, em 2025, o novo campeão encerrou uma era de vencedores hegemônicos na categoria. Pela primeira vez desde a sequência entre os anos 2007 e 2010, três pilotos diferentes venceram a F1. No período, se sagraram campeões Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton, Jenson Button e Sebastian Vettel. Este último, começaria a sua sequência de quatro títulos consecutivos até 2013.

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Confira a lista de campeões das últimas dez temporadas da Fórmula 1:

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2026: Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

2025: Lando Norris (GBR/McLaren)

2024: Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2023: Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2022: Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2021: Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2020: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2019: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2018: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2017: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Confira a lista dos últimos dez campeões da Fórmula 1:

Kimi Antonelli (2026)

Lando Norris (2025)

Max Verstappen (2021-2024)

Lewis Hamilton (2008, 2014-15, 2017-2020)

Nico Rosberg (2016)

Sebastian Vettel (2010-2013)

Jenson Button (2009)

Kimi Räikkönen (2007)

Fernando Alonso (2005-06)

Michael Schumacher (1994-95, 2000-04)