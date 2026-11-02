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Relembre os últimos dez pilotos campeões da Fórmula 1

Kimi Antonelli se tornou 36º piloto a vencer principal categoria do automobilismo mundial

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 12h03 | Atualizado em 2 nov 2026, 12h06
Três pilotos de Fórmula 1 sorrindo no pódio. O da esquerda, Max Verstappen, usa boné preto e uniforme Red Bull, com uma medalha de ouro no pescoço. O do centro, Oscar Piastri, usa boné preto e uniforme Mercedes. O da direita, Lewis Hamilton, usa boné preto e uniforme vermelho, segurando uma bandeira da Hungria.
CAMPEÕES NO PÓDIO - Kimi Antonelli (centro) se juntou a Max Verstappen (à esq.) e Lewis Hamilton (à dir.) no rol de campeões da Fórmula 1 (Chris Graythen/Getty Images)
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Kimi Antonelli garantiu o título da Fórmula 1 neste domingo, 1, no GP do México e entrou para o rol de campeões da principal categoria automobilística. O italiano se tornou o 36º piloto a vencer o campeonato de pilotos, o mais jovem a realizar o feito, quebrou um jejum de títulos do seu país e concretizou o fim de uma era de hegemonias na categoria.

Na Cidade do México, Antonelli precisava terminar entre os nove primeiros colocados para garantir o título. O piloto da Mercedes ficou na terceira colocação, atrás de Max Verstappen e Lewis Hamilton, subindo ao pódio ao lado dos multicampeões.

Antonelli é o terceiro italiano a vencer a F1, o primeiro em 73 anos. Giuseppe ‘Nino’ Farina conquistou a edição inaugural da competição em 1950 e Alberto Ascari venceu consecutivamente em 1952 e 1953, sendo este o último título de um piloto do país.

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Seguindo as conquistas de Max Verstappen, em 2024, e Lando Norris, em 2025, o novo campeão encerrou uma era de vencedores hegemônicos na categoria. Pela primeira vez desde a sequência entre os anos 2007 e 2010, três pilotos diferentes venceram a F1. No período, se sagraram campeões Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton, Jenson Button e Sebastian Vettel. Este último, começaria a sua sequência de quatro títulos consecutivos até 2013.

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Confira a lista de campeões das últimas dez temporadas da Fórmula 1:

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  • 2026: Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
  • 2025: Lando Norris   (GBR/McLaren)
  • 2024: Max Verstappen (HOL/Red Bull)
  • 2023: Max Verstappen (HOL/Red Bull)
  • 2022: Max Verstappen (HOL/Red Bull)
  • 2021: Max Verstappen (HOL/Red Bull)
  • 2020: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)
  • 2019: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)
  • 2018: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)
  • 2017: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Confira a lista dos últimos dez campeões da Fórmula 1: 

  • Kimi Antonelli (2026)
  • Lando Norris (2025)
  • Max Verstappen (2021-2024)
  • Lewis Hamilton (2008, 2014-15, 2017-2020)
  • Nico Rosberg (2016)
  • Sebastian Vettel (2010-2013)
  • Jenson Button (2009)
  • Kimi Räikkönen (2007)
  • Fernando Alonso (2005-06)
  • Michael Schumacher (1994-95, 2000-04)
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F1
Fórmula 1
Mercedes AMG F1
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