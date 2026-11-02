Relembre os últimos dez pilotos campeões da Fórmula 1
Kimi Antonelli se tornou 36º piloto a vencer principal categoria do automobilismo mundial
Kimi Antonelli garantiu o título da Fórmula 1 neste domingo, 1, no GP do México e entrou para o rol de campeões da principal categoria automobilística. O italiano se tornou o 36º piloto a vencer o campeonato de pilotos, o mais jovem a realizar o feito, quebrou um jejum de títulos do seu país e concretizou o fim de uma era de hegemonias na categoria.
Na Cidade do México, Antonelli precisava terminar entre os nove primeiros colocados para garantir o título. O piloto da Mercedes ficou na terceira colocação, atrás de Max Verstappen e Lewis Hamilton, subindo ao pódio ao lado dos multicampeões.
Antonelli é o terceiro italiano a vencer a F1, o primeiro em 73 anos. Giuseppe ‘Nino’ Farina conquistou a edição inaugural da competição em 1950 e Alberto Ascari venceu consecutivamente em 1952 e 1953, sendo este o último título de um piloto do país.
Seguindo as conquistas de Max Verstappen, em 2024, e Lando Norris, em 2025, o novo campeão encerrou uma era de vencedores hegemônicos na categoria. Pela primeira vez desde a sequência entre os anos 2007 e 2010, três pilotos diferentes venceram a F1. No período, se sagraram campeões Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton, Jenson Button e Sebastian Vettel. Este último, começaria a sua sequência de quatro títulos consecutivos até 2013.
Confira a lista de campeões das últimas dez temporadas da Fórmula 1:
- 2026: Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
- 2025: Lando Norris (GBR/McLaren)
- 2024: Max Verstappen (HOL/Red Bull)
- 2023: Max Verstappen (HOL/Red Bull)
- 2022: Max Verstappen (HOL/Red Bull)
- 2021: Max Verstappen (HOL/Red Bull)
- 2020: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)
- 2019: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)
- 2018: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)
- 2017: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)
Confira a lista dos últimos dez campeões da Fórmula 1:
- Kimi Antonelli (2026)
- Lando Norris (2025)
- Max Verstappen (2021-2024)
- Lewis Hamilton (2008, 2014-15, 2017-2020)
- Nico Rosberg (2016)
- Sebastian Vettel (2010-2013)
- Jenson Button (2009)
- Kimi Räikkönen (2007)
- Fernando Alonso (2005-06)
- Michael Schumacher (1994-95, 2000-04)