Reinaldo Colucci vence o triatlo e garante vaga em Londres-2012

Neste domingo, o Brasil conquistou sua 19medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos de Guadalajara. O brasileiro Reinaldo Colucci venceu a prova do triatlo masculino com o tempo de 1h48min02s. Ele ainda garantiu vaga nas Olimpíadas de Londres, em 2012.

A medalha de prata ficou com o norte-americano Manuel Huerta, que terminou a competição em 1h48min16s, e a de bronze com a canadense Brent McMahon (1h48min23s).

Por pouco, o brasileiro Diogo Martins não fez companhia a Colucci no pódio. Ele terminou as três modalidades do triatlo em 1h49min49s, ficando com a quinta posição. Bruno Matheus foi o 14colocado (1h52min08s).

Foi a segunda medalha conquistada pelo Brasil no triatlo. No feminino, Pamela Oliveira liderou boa parte da prova, mas sofreu com dores no final e acabou apenas com a terceira posição.