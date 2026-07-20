Rei da Espanha vira galã da geração z após título da Copa do Mundo
Felipe VI chamou atenção por sua aparência
Presente no MetLife Stadium para comemorar a vitória da Seleção Espanhola na Copa do Mundo de 2026, o Rei Felipe VI da Espanha chamou a atenção da internet por sua aparência. Assistindo ao confronto ao lado de sua esposa, a rainha Letizia, o monarca repercutiu nas redes sociais, com muitos comentários elogiando sua beleza.
“Não sabia que o rei da Espanha era um velho bonito”, afirmou uma desinibida internauta. “Como é gato”, disse outro usuário.
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