Reformulação do Flamengo começa na segunda: Renato Abreu é prioridade

Independentemente da classificação ou não para a próxima edição da Copa Libertadores, o elenco do Flamengo deve passar por uma reformulação de grandes proporções logo na segunda-feira, um dia após a definição. Com alguns nomes sendo estudados para renovar o contrato, outros podendo sair sem deixar saudades e mais alguns por quem o clube promete se esforçar para manter, a diretoria estuda os casos, mas não se posiciona antes do fim do Brasileiro.

Algumas peças do grupo atual não estão nos planos para a próxima temporada e serão negociados. Casos do zagueiro Ronaldo Angelim, que pode retornar ao futebol cearense, onde foi revelado, do lateral esquerdo Rodrigo Alvim e do volante Fernando. Outros deverão ser emprestados para buscar o sucesso em outros clubes e voltarem melhor, como o meia Vander.

A diretoria também vai analisar a situação de nomes vistos com potencial na Gávea, mas que não caíram nas graças da torcida. O zagueiro Welinton e o meia chileno Fierro, por exemplo, estão nessa situação. Já o caso de Renato Abreu é um pouco mais complexo.

O clube também pode encontrar dificuldades em algumas negociações pontuais. O contrato do meia Renato Abreu chega ao fim em dezembro e os valores para uma renovação já foram acordados. O que pode atrapalhar os planos do clube é o tempo de duração do compromisso. O apoiador tem planos de encerrar carreira na Gávea e quer assinar por três anos. Mas, a diretora pretende apenas a prorrogação por mais uma temporada.

Até mesmo a permanência do técnico Vanderlei Luxemburgo depende da conquista da vaga na Copa Libertadores. Caso ela não seja conquistada, dificilmente o treinador terá clima para permanecer no clube. Nesse cenário, a ideia será procurar um treinador mais barato e identificado com o Flamengo. O nome de Jorginho, do Figueirense, passaria a ser o mais cotado.