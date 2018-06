A dupla Robbie Williams e Aida Garifullina, convocada para comandar a abertura da Copa do Mundo da Rússia, na manhã desta quinta-feira, recebeu cartão vermelho dos brasileiros. E nem foi por saudade de Claudia Leitte, Jennifer López e Pitbull, as estrelas do pontapé da Copa do Brasil, em 2014. Nas rede sociais, memes e posts promovem uma campanha pela volta de Shakira, a colombiana que encantou com seu Waka Waka na abertura da Copa da África do Sul, em 2010.

Se as redes tivessem um botão para fazer soar a vuvuzela, Aida Garifullina seria um alvo privilegiado nesta quinta. Os trinados líricos da cantora, que tem um currículo respeitável, com duetos com Plácido Domingo e Andrea Bocelli e uma participação no filme Florence: Quem É Essa Mulher?, com Meryl Streep e Hugh Grant, não agradaram aos ouvidos brasileiros.

A apresentação aconteceu no Estádio Lujniki, em Moscou, meia-hora antes do jogo inicial do torneio, Rússia x Arábia Saudita. O único brasileiro a apreciar o show foi, ao que tudo indica, o narrador da Globo, Galvão Bueno. Tentando se mostrar antenado, Galvão soltou um elogio na linha “Batida moderna, na boa”.

Confira abaixo algumas das reações à abertura da Copa 2018 nas redes sociais:

começou a abertura/não é a Shakira cantando #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/H5QkBpNsmL — taynara esperando o hexa🇧🇷 (@TaynaraMaria8) June 14, 2018

cade a shakira alguém chama a shakira pfvr #WorldCupRussia2018 — cleytu (@cleytu) June 14, 2018