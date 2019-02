Rede varejista chinesa compra a Inter de Milão

A rede varejista chinesa Suning é a nova proprietária da Inter de Milão. O acordo foi anunciado nesta segunda-feira em Nanjing, na China, onde fica a sede da empresa. Em comunicado, a holding anunciou que pagou 270 milhões de euros (pouco mais de 1 bilhão de reais) por 70% das ações. “O grupo Suning Holdings vai continuar a apoiar a estratégia global de trabalho de Erick Thohir e sua equipe de gestão para fazer a Inter de Milão ainda mais forte e competitiva, tanto dentro quanto fora do gramado, investindo no futebol e expandindo a marca para o mundo, principalmente China e na Ásia”, diz comunicado da empresa.

Thodir é um empresário indonésio que comprou 70% das ações da Inter de Milão em 2013, tirando o poder das mãos de Massimo Moratti, então dono do clube, que ficou com cargo de presidente de honra, e agora deixa a Inter. Thodir segue como presidente apesar do fracasso do clube nas últimas duas temporadas.

Desde a temporada 2011/12, quando foi vice-campeã italiana, a Inter não ficou entre as três primeiras. Nas últimas quatro temporadas, foi duas vezes à Liga Europa e em duas oportunidades nem jogou as competições europeias. Está fora da Liga dos Campeões desde 2012.

A ideia dos chineses é tornar a Inter de Milão forte no mercado asiático, além de ganhar experiência para administrar o Jiangsu Suning, clube chinês que pertence ao grupo Suning desde o fim do ano passado, em que jogam Ramires, Jô e Alex Teixeira.

(Com Estadão Conteúdo)