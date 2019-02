Red Bull acerta carros ao som de Bob Marley antes de classificação

Os últimos acertos nos carros da Red Bull antes dos treinos de classificação para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 são feitos ao som do jamaicano Bob Marley. Enquanto os mecânicos da equipe bicampeã mundial trabalham nos bólidos de Sebastian Vettel e Mark Webber, músicas do cantor, responsável pela popularização mundial do reggae, saem em alto volume das caixas de som posicionadas do lado de dentro dos boxes do time austríaco.

No último treino classificatório do Mundial, o alemão Sebastian Vettel luta para garantir sua 15pole position no ano e se tornar o piloto com mais largadas da primeira colocação em uma temporada da F-1. Atualmente, ele está empatado com o britânico Nigel Mansell, com 14. No último treino livre, nesta manhã, ele foi o mais rápido, com o tempo de 1min12s460.

A Red Bull é a única equipe que utiliza música para trabalhar em Interlagos no sábado ensolarado em Interlagos. Durante os dias de montagem da estrutura dos times no autódromo paulistano, a Force India também ligou o som para seus funcionários trabalharem, mas o feito não se repete antes dos treinos classificatórios. Nos boxes da equipe, o destaque continua sendo a miniatura de Louro José, personagem do programa televisivo Mais Você posicionado no bico do carro do alemão Adrian Sutil, sexto colocado do último treino livre.

Enquanto as equipes realizam os ajustes no carro antes da tomada de tempos para o grid de largada, marcada para as 14h (de Brasília), torcedores tomam o paddock e a área de boxes em Interlagos. Convidados dos times ou de seus patrocinadores, os fãs da categoria passeiam em meio a personalidades e não perdem oportunidades de fotografar a ocasião.

À frente da área de trabalhos da Lotus-Renault, do russo Vitaly Petrov e do brasileiro Bruno Senna, torcedores fazem fila para tirar foto com o volante de um carro da F-1 nas mãos. Também são disputadas imagens com os boxes da Williams, de Rubens Barrichello, e da Ferrari, de Fernando Alonso e Felipe Massa, ao fundo.