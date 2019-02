Recuperado, Loco Abreu volta a treinar no Botafogo

Por AE

Rio – Quando Loco Abreu deixou as corridas em volta do gramado e entrou em campo para participar do treino tático com aqueles que não participaram da vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG, por 1 a 0, pela Sul-Americana, uma sensação de alívio atingiu o técnico Caio Júnior e os demais jogadores nesta quarta-feira.

A se recuperar de uma lesão no joelho direito, o atacante é aguardado com ansiedade para a disputa do clássico de sábado contra o Fluminense, no Engenhão. Caio Júnior prefere adotar a cautela sobre o assunto.

“Ele não está mais no departamento médico, está na fase individual que é muito dele. Ele treinou nesses últimos dias, mas ainda precisa de confiança”, disse o treinador, que faz um apelo para que os torcedores se animem a ir ao estádio para apoiar o time.

Nos dois últimos jogos, a média de público do Alvinegro girou em torno de oito mil pessoas. Dada a boa campanha do time no Brasileiro, um número considerado baixo pelo botafoguenses. “Preciso da torcida, será fundamental o papel dela”, disse Caio Júnior.

Se Loco Abreu ainda é incógnita, o atacante Caio está liberado para o confronto. Ele fica como opção no banco de reservas.