Recuperado, Eder Luis pode voltar ao Vasco no sábado

Por AE

Rio – O técnico Cristóvão Borges está próximo de ter um importante reforço para escalar o Vasco. Afastado do futebol desde o ano passado, Eder Luis está em fase final de recuperação de uma cirurgia no pé esquerdo e pode retornar à equipe diante do Olaria, no próximo sábado, às 16 horas, em Moça Bonita, pela segunda rodada da Taça Rio.

“Estamos otimistas com a situação dele (Eder Luis). Vai depender muito da sua resposta, mas esperamos que ele possa estar à disposição no jogo de sábado”, declarou o preparador físico do clube, Rodrigo Poletto.

Eder Luis sofreu uma pancada no pé na partida contra o Avaí, ainda pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, em novembro. Depois de passar por cirurgia, ele ficou um bom tempo em recuperação e só voltou a treinar com bola no início da semana passada.

Sem o jogador, o técnico Cristóvão Borges começou o ano escalando Diego Souza mais avançado, ao lado de Alecsandro. No entanto, nas últimas partidas da Taça Guanabara, o meia foi recuado para sua posição de origem e o jovem William Barbio, de 19 anos, ganhou a titularidade no ataque.