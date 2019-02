Receoso, são-paulino Rhodolfo evita responder ao ser cobrado na rua

O jejum de nove partidas no Campeonato Brasileiro não resultou em cobranças agressivas da torcida do São Paulo. Mesmo assim, o zagueiro Rhodolfo está receoso com a possibilidade de ser abordado por fanáticos mais exaltados na rua. A solução para ele, além de vencer, é escutar a bronca sem responder.

‘A gente tem (receio), sim. Eu sou mais caseiro, gosto de ficar em casa, mas todos os jogadores estão evitando sair para ir ao shopping, jantar fora… Às vezes você vai no mercado, na panificadora, e já falam: ‘ê, não ganha, não sei o quê’. Tem que escutar quieto, não pode falar nada. Sabemos que não estamos bem e para mudar isso é só vitória’, disse Rhodolfo.Emerson Leão e Lucas já passaram por situações desse tipo. O técnico ouviu de um frentista que estava precisando acertar a defesa, enquanto o meia aguentou cobranças de uma enfermeira ao visitar o irmão acidentado no hospital. Episódios sem muita gravidade se comparados ao que Rhodolfo esperava após o revés vexatório para o Bahia, por 4 a 3, sábado.

‘Depois desse jogo, eu esperava que a torcida fosse ao aeroporto cobrar. Foram poucos, mas dá receio, um pouco de medo. Só vencendo para acabar com isso’, acrescentou o beque, ciente de que conquistar três pontos anda sendo uma missão difícil para o Tricolor.

‘O que está complicado é vencer a primeira partida, o peso é esse. A gente quer vencer, vencer, vencer e já acumulamos nove jogos de jejum. Isso nunca aconteceu com a maioria aqui e temos que lutar por essa primeira vitória, nos concentrar para isso’, raciocionou.

Rhodolfo será titular da defesa são-paulina, que tem problemas para o duelo de sábado, contra o Avaí, no Morumbi. João Filipe sentiu o pé direito após chutar o chão no coletivo desta quinta e é dúvida. Caso ele seja vetado, não haverá opções para o setor no banco de reservas, já que Xandão e Luiz Eduardo são os dois outros atletas da posição disponíveis.