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Esporte

Rebelião na Copa: jogadores se viram contra técnico antes de decisão entre campeãs

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira, 26, pela última rodada da fase de grupos

Por Ígor Resende 26 jun 2026, 10h28
A taça da Copa do Mundo FIFA, dourada e com base verde-escura, em destaque sobre uma superfície espelhada. Ao fundo, outras taças douradas desfocadas e luzes brilhantes em um ambiente escuro
Espanha e Uruguai somam juntos três títulos da Copa do Mundo (Tim Warner - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Os jogadores da seleção uruguaia se rebelaram contra o técnico Marcelo Bielsa antes da partida decisiva contra a Espanha nesta sexta-feira, 26, às 21h.

Com dois empates diante da Arábia Saudita e de Cabo Verde, a bicampeã de 1930 e 1950 precisa de uma vitória para garantir a classificação. Em caso de empate, também terá que torcer por uma igualdade entre os adversários das duas primeiras rodadas do Grupo H da Copa do Mundo de 2026.

Segundo a rádio uruguaia El Espectador Deportes, lideranças do elenco pediram uma mudança tática para enfrentar a seleção espanhola – do jovem craque Lamine Yamal.

Os jogadores teriam sugerido que “El loco Bielsa” jogasse de forma recuada, explorando os contra-ataques diante da poderosa campeã de 2010.

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Com passagens por outras seleções e clubes europeus, o argentino ganhou o apelido pela sua franqueza e jeito único de lidar com algumas situações. Nesta edição, já enfrentou a Fifa e os americanos.

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