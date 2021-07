Rebeca na final, vôlei e tênis: o que ver nos Jogos de Tóquio

O Brasil chega para mais um dia olímpico com possibilidades de medalha nos Jogos de Tóquio. Ainda nesta terça-feira, 28, Guilherme Costa nada a final da natação de 800 metros livres, às 22h30. Já na manhã de quinta-feira, 29, o time brasileiro ainda vê a possibilidade real de subir no pódio com Rebeca Andrade, na ginástica artística, na próxima quinta-feira, 29, às 7h50 do horário de Brasília. Com a ausência de Simone Biles da final do individual geral, em razão de problemas de saúde mental, a brasileira passa a ter a melhor campanha da fase classificatória.

Além da disputa por ouro, a dupla Laura Pigossi e Luisa Stefani enfrenta a Suíça, pela semifinal do tênis feminino em duplas e precisa de uma vitória para garantir pelo menos uma prata. No vôlei de quadra, a seleção brasileira feminina encara o Japão, na manhã de quinta-feira, às 7h40. O time ainda não foi derrotado na modalidade e busca manter o aproveitamento intacto mesmo contra as donas da casa.

A sequência esportiva ainda conta com o remador Lucas Verthein, que pode cravar vaga na final do Skiff simples, às 23h. Também nas águas, às 2h da madrugada, Ana Sátila disputa as semifinais de Canoagem Slalom feminino.

A Olimpíada de Tóquio é transmitida pelos canais do Grupo Globo e pela BandSports. A Rede Globo detém a exclusividade em TV aberta e promete 12 horas diárias de programação olímpica. Na TV por assinatura, o evento será exibido nos quatro canais do SporTV e no BandSports. Os jogos também são distribuídos no serviço de streaming Globoplay.

Quarta-feira, 28

22h – Ciclismo BMX masculino

Quartas de final (Renato Rezende)

22h21 – Ciclismo BMX feminino

Quartas de final (Priscilla Andreia)

22h30 – Natação 800m livre

Final (Guilherme Costa)

23h – Handebol feminino

Brasil x Espanha

23h – Remo skiff simples masculino

Semifinal (Lucas Verthein)

23h35 – Judô masculino

Primeira fase (Rafael Buzacarini)

Quinta-feira, 28

0h10 – Judô feminino

Primeira fase (Mayra Aguiar)

2h – Canoagem Slalom

Semifinal (Ana Sátila)

03h – Tênis feminino duplas

Semifinal (Laura Pigossi e Luisa Stefani x Suíça)

5h – Boxe masculino

16 avos de final (Hebert Sousa)

7h24 – Boxe feminino

16 avos de final (Graziele Sousa)

7h40 – Vôlei feminino

Japão x Brasil

7h50 – Ginástica artística

Final (Rebeca Andrade)

9h – Vôlei de praia feminino

(Agatha e Duda x Canadá)

10h – Vôlei de praia masculino

(Alison e Álvaro x Holanda)