Rebeca Andrade será a porta-bandeira do Brasil no encerramento dos Jogos

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informou na manhã desta quarta-feira, 4, que Rebeca Andrade será a porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio,marcada para o próximo domingo, 8, às 8h (de Brasília).

A ginasta de 22 anos foi a destaque do Time Brasil no evento ao subir ao pódio duas vezes (ouro no salto e prata no individual geral), sendo a primeira atleta mulher brasileira a conquistar duas medalhas numa mesma edição de Jogos, além de ter conquistado as duas primeiras medalhas da história na Ginástica Artística feminina na competição.

Assim, Rebeca Andrade permanece em Tóquio até o fim do evento, não retornando ao Brasil com o restante da equipe da Ginástica Artística nesta quarta-feira, 4 Seu treinador Francisco Porath também continua no Japão.

Na cerimônia de abertura, os porta-bandeiras do Brasil foram Bruno Rezende, levantador campeão olímpico no vôlei masculino na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro, e Ketleyn Quadros, judoca medalha de bronze nos Jogos de 2008, em Pequim.