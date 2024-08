Rebeca Andrade é prata no salto e iguala Grael e Scheidt como maior medalhista do Brasil

Depois de um bronze na final por equipes e a prata na final individual geral, Rebeca Andrade garantiu sua terceira medalha na Olimpíada de Paris, neste sábado, 3. Na final do salto, a brasileira ficou com a medalha de prata, com média de 14.966.

No primeiro salto, a brasileira recebeu 15.100, depois de apresentar um Cheng. No segundo, apresentou um Amanar, com um grau de dificuldade maior, mas não cravou na saída, recebendo 14.833.

Com o resultado e sua quinta medalha olímpica, Rebeca iguala Robert Scheidt e Torben Grael no patamar de maiores medalhistas da história do Brasil. A chance de ultrapassar os velejadores é grande: a paulista ainda disputa as finais do solo e das traves.

O primeiro lugar ficou com Simone Biles, dos Estados Unidos, com 15.300 na média dos dois saltos, o mesmo somatório da classificação. O bronze também ficou com os EUA, com Jade Carey, com 14.466 de média.