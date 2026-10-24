Rebeca Andrade conquista ouro no salto e garante o tri mundial em Roterdã

A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquistou, neste sábado, 24, a medalha de ouro na final do salto sobre a mesa no Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2026, realizado no ginásio Rotterdam Ahoy, em Roterdã, na Holanda. Em seu retorno às grandes competições internacionais após uma pausa na carreira iniciada depois dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a atleta de 27 anos obteve a média de 14,466 pontos para garantir o tricampeonato mundial na prova.

Na decisão do aparelho, Rebeca executou dois saltos de alta precisão técnica: um Yurchenko com dupla pirueta, marcando 14,400 pontos, e um salto do tipo Lopez, com nota 14,133, acrescidos da bonificação de 0,2 décimos. A medalha de prata ficou com a americana Claire Pease, que somou média de 14,233 pontos (14,366 no primeiro salto e 13,700 no segundo), enquanto a também americana Skye Blakely completou o pódio na terceira colocação, com 14,166 pontos.

Com a vitória, a brasileira alcança a sua décima medalha na história dos mundiais e torna-se a primeira atleta do país a conquistar três títulos mundiais na mesma prova, tendo vencido anteriormente no salto em 2021 e 2023. O resultado também coloca Rebeca ao lado da chinesa Cheng Fei como as únicas ginastas tricampeãs mundiais do salto sobre a mesa e a insere no grupo das dez maiores medalhistas em provas individuais do torneio.

Em declaração sobre o retorno às competições, a atleta destacou a satisfação com o resultado obtido na Holanda. “Eu estou muito feliz e muito orgulhosa. Os erros fazem parte”, afirmou a ginasta, comentando a oscilação nas eliminatórias da trave antes da recuperação no salto. Em publicação oficial, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) celebrou o feito destacando que “a atleta olímpica mais condecorada do esporte brasileiro acaba de conquistar mais uma medalha mundial”.

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A conquista reafirma a posição do Brasil entre as potências da ginástica artística feminina internacional e marca o encerramento da participação individual da atleta no campeonato. O feito encerra a programação do salto na edição de 2026 do mundial em Roterdã, consolidando a trajetória da ginasta no cenário global da modalidade.