‘Realeza olímpica’: Rayssa Leal é recebida com festa em Paris

Com direito a bandeiras, tambores e gritos da torcida, Rayssa Leal foi recebida com festa na Casa Brasil, em Paris, nesta segunda-feira, 29. Prata em Tóquio, a skatista acrescentou no domingo uma medalha de bronze à prateleira olímpica, em uma final de altíssimo nível.

“Ô lê lê, ô lá lá, Rayssa vem aí e o bicho vai pegar”, gritaram alguns dos presentes. Com a medalha pendurada no pescoço, Fadinha seguiu sorridente no meio da multidão, a caminho de um evento no espaço do Comitê Olímpico do Brasil dentro do Parc La Villette.

Nas redes sociais, a própria conta do Time Brasil destacou: “festa para nossa realeza olímpica!”. Mais do que merecido.

FESTA PRA NOSSA REALEZA OLÍMPICA! Rayssa Leal está na Casa Brasil em Paris!#JogosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/6xiMGej7qM — Time Brasil (@timebrasil) July 29, 2024