Real Madrid x Schalke 04: onde assistir, horário e escalações

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Schalke 04 e Real Madrid se enfrentam em um amistoso de pré-temporada neste domingo, na Veltins-Arena. O jogo celebra os 25 anos do estádio alemão e serve como último teste para ambos os clubes antes dos compromissos oficiais. Endrick, com a camisa 9, é um dos destaques a serem observados na equipe de Mourinho.

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Schalke 04 e Real Madrid se enfrentam neste domingo, 16, às 12h (horário de Brasília), na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, na Alemanha, em amistoso de pré-temporada. O confronto faz parte das comemorações pelos 25 anos do estádio do clube alemão e será o último teste das duas equipes antes do início de seus compromissos oficiais em 2026/27.

O Real Madrid chega ao duelo depois de conquistar o Troféu Teresa Herrera com vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo La Coruña, na quarta-feira. José Mourinho utilizou uma equipe com nomes como Lunin, Rüdiger, Huijsen, Arda Güler, Vinícius Júnior e Endrick, que começou entre os titulares. O brasileiro teve uma das melhores oportunidades do primeiro tempo, em uma finalização acrobática defendida pelo goleiro adversário.

Endrick é um dos nomes a serem observados na reta final da preparação madridista. O atacante recebeu a camisa 9 para a temporada 2026/27 e vem ganhando espaço nas experiências de Mourinho durante a pré-temporada. Na sexta-feira, porém, ele realizou trabalho na parte interna das instalações do Real Madrid, enquanto o restante do grupo treinou no campo, o que faz sua condição para o amistoso de domingo depender da evolução nos próximos trabalhos.

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O Schalke também encara o confronto como sua última grande preparação antes dos jogos oficiais. O clube alemão vem de derrota por 3 a 0 para a Atalanta, na Veltins-Arena, diante de 58.587 torcedores, e espera novamente estádio cheio para receber o maior campeão europeu. A partida tem ainda caráter comemorativo pelos 25 anos da arena de Gelsenkirchen.

Como se trata de amistoso de pré-temporada, a tendência é de muitas alterações ao longo da partida.

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Onde assistir a partida entre Schalke 04 e Real Madrid?

Schalke 04 e Real Madrid se enfrentam neste domingo, 16, às 12h (horário de Brasília), na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen. A partida terá transmissão da Sportynet na TV e no Youtube.

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Prováveis escalações:

Schalke 04: Karius; Becker, Katić, Kalas e Porath; Schallenberg, Bachmann e Sylla; Karaman, Antwi-Adjei e Moussa Sylla. Técnico: Miron Muslic.

Real Madrid: Lunin; Dumfries, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Bernardo Silva, Camavinga e Arda Güler; Brahim Díaz, Vinícius Júnior e Endrick. Técnico: José Mourinho.