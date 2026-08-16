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Real Madrid x Schalke 04: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 16, no último teste antes do início oficial da temporada. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 05h30 | Atualizado em 16 ago 2026, 12h10
GELSENKIRCHEN, GERMANY - MAY 02: (EDITORS NOTE: Image has been digitally enhanced.) General view inside the stadium prior to the 2. Bundesliga match between FC Schalke 04 and Fortuna Düsseldorf at Veltins-Arena on May 02, 2026 in Gelsenkirchen, Germany. (Photo by Pau Barrena/Bundesliga via Getty Images)
Veltins-Arena, em Gelsenkirchen (Pau Barrena/Bundesliga/Getty Images)
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Schalke 04 e Real Madrid se enfrentam neste domingo, 16, às 12h (horário de Brasília), na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, na Alemanha, em amistoso de pré-temporada. O confronto faz parte das comemorações pelos 25 anos do estádio do clube alemão e será o último teste das duas equipes antes do início de seus compromissos oficiais em 2026/27. 

O Real Madrid chega ao duelo depois de conquistar o Troféu Teresa Herrera com vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo La Coruña, na quarta-feira. José Mourinho utilizou uma equipe com nomes como Lunin, Rüdiger, Huijsen, Arda Güler, Vinícius Júnior e Endrick, que começou entre os titulares. O brasileiro teve uma das melhores oportunidades do primeiro tempo, em uma finalização acrobática defendida pelo goleiro adversário.

Endrick é um dos nomes a serem observados na reta final da preparação madridista. O atacante recebeu a camisa 9 para a temporada 2026/27 e vem ganhando espaço nas experiências de Mourinho durante a pré-temporada. Na sexta-feira, porém, ele realizou trabalho na parte interna das instalações do Real Madrid, enquanto o restante do grupo treinou no campo, o que faz sua condição para o amistoso de domingo depender da evolução nos próximos trabalhos.

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O Schalke também encara o confronto como sua última grande preparação antes dos jogos oficiais. O clube alemão vem de derrota por 3 a 0 para a Atalanta, na Veltins-Arena, diante de 58.587 torcedores, e espera novamente estádio cheio para receber o maior campeão europeu. A partida tem ainda caráter comemorativo pelos 25 anos da arena de Gelsenkirchen.

Como se trata de amistoso de pré-temporada, a tendência é de muitas alterações ao longo da partida.

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Onde assistir a partida entre Schalke 04 e Real Madrid?

Schalke 04 e Real Madrid se enfrentam neste domingo, 16, às 12h (horário de Brasília), na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen. A partida terá transmissão da Sportynet na TV e no Youtube.

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Prováveis escalações:

Schalke 04: Karius; Becker, Katić, Kalas e Porath; Schallenberg, Bachmann e Sylla; Karaman, Antwi-Adjei e Moussa Sylla. Técnico: Miron Muslic.

Real Madrid: Lunin; Dumfries, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Bernardo Silva, Camavinga e Arda Güler; Brahim Díaz, Vinícius Júnior e Endrick. Técnico: José Mourinho. 

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