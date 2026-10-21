Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Esporte

Real Madrid x RB Leipzig na Champions: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 21, no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da fase de liga. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 10h13 | Atualizado em 21 out 2026, 15h10
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 02: General view inside the stadium prior to the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Getafe CF at Estadio Santiago Bernabeu on September 02, 2023 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Angel Martinez/Getty Images)
Continua após publicidade
Real Madrid x RB Leipzig na Champions: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

O Real Madrid recebe o RB Leipzig nesta quarta-feira, 21, às 16h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

O Real Madrid chega embalado pela goleada por 4 a 1 sobre o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol, resultado que reforçou a confiança da equipe comandada por José Mourinho. Na Champions League, o clube merengue mantém campanha perfeita após vencer a Inter de Milão e a Roma nas duas primeiras rodadas. Com seis pontos, os madrilenhos ocupam a oitava colocação da fase de liga e procuram consolidar sua posição entre os primeiros colocados, que garantem classificação direta às oitavas de final.

Do outro lado, o RB Leipzig desembarca na capital espanhola pressionado pela goleada por 6 a 1 sofrida diante do Bayern de Munique, na última rodada do Campeonato Alemão. A equipe comandada por Martín Demichelis ocupa a sétima colocação da Bundesliga, com nove pontos, e tenta reencontrar a estabilidade defensiva depois de uma atuação marcada pelas dificuldades para conter o ataque bávaro. Na Champions League, os alemães somam três pontos, após perderem por 4 a 1 para o Como, da Itália, e vencerem o PSV Eindhoven.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Onde assistir à partida entre Real Madrid e RB Leipzig:

A partida entre Real Madrid e RB Leipzig nesta quarta-feira, 21, às 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela TNT, na televisão fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Siga
Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Konaté, Rüdiger e Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler e Jude Bellingham; Diomande, Vinícius Júnior e Mbappé. Técnico: José Mourinho.

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba e David Raum; El Aynaoui, Banzuzi, Gruda, Nkunku e Antonio Nusa; Rômulo. Técnico: Martín Demichelis.

Arbitragem:

  • Árbitro principal: István Kovács (Romênia);
  • Assistentes: Mihai Marica (Romênia) e Ferencz Tunyogi (Romênia);
  • Quarto árbitro: Szabolcs Kovács (Romênia);
  • Árbitro de vídeo (VAR): Tomasz Kwiatkowski (Polônia);
  • Assistente de vídeo (AVAR): Bram Van Driessche (Bélgica).
Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Champions League
Futebol: onde assistir
Real Madrid
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).