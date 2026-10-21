Real Madrid x RB Leipzig na Champions: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 21, no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da fase de liga. Saiba como assistir
O Real Madrid recebe o RB Leipzig nesta quarta-feira, 21, às 16h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
O Real Madrid chega embalado pela goleada por 4 a 1 sobre o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol, resultado que reforçou a confiança da equipe comandada por José Mourinho. Na Champions League, o clube merengue mantém campanha perfeita após vencer a Inter de Milão e a Roma nas duas primeiras rodadas. Com seis pontos, os madrilenhos ocupam a oitava colocação da fase de liga e procuram consolidar sua posição entre os primeiros colocados, que garantem classificação direta às oitavas de final.
Do outro lado, o RB Leipzig desembarca na capital espanhola pressionado pela goleada por 6 a 1 sofrida diante do Bayern de Munique, na última rodada do Campeonato Alemão. A equipe comandada por Martín Demichelis ocupa a sétima colocação da Bundesliga, com nove pontos, e tenta reencontrar a estabilidade defensiva depois de uma atuação marcada pelas dificuldades para conter o ataque bávaro. Na Champions League, os alemães somam três pontos, após perderem por 4 a 1 para o Como, da Itália, e vencerem o PSV Eindhoven.
Onde assistir à partida entre Real Madrid e RB Leipzig:
A partida entre Real Madrid e RB Leipzig nesta quarta-feira, 21, às 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela TNT, na televisão fechada, e pela HBO Max, no streaming.
Prováveis escalações:
Real Madrid: Courtois; Valverde, Konaté, Rüdiger e Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler e Jude Bellingham; Diomande, Vinícius Júnior e Mbappé. Técnico: José Mourinho.
RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba e David Raum; El Aynaoui, Banzuzi, Gruda, Nkunku e Antonio Nusa; Rômulo. Técnico: Martín Demichelis.
Arbitragem:
- Árbitro principal: István Kovács (Romênia);
- Assistentes: Mihai Marica (Romênia) e Ferencz Tunyogi (Romênia);
- Quarto árbitro: Szabolcs Kovács (Romênia);
- Árbitro de vídeo (VAR): Tomasz Kwiatkowski (Polônia);
- Assistente de vídeo (AVAR): Bram Van Driessche (Bélgica).