🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Esporte

Real Madrid x Málaga na La Liga: onde assistir, horário e escalações

Merengues recebem o recém-promovido Málaga neste domingo, 30, pela terceira rodada do campeonato. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 06h30 | Atualizado em 30 ago 2026, 12h00
Estádio Santiago Bernabéu vai ser o palco da partida entre Real Madri e Juventus nesta quarta (22)
Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Florencia Tan Jun/Getty Images)
Continua após publicidade
Real Madrid x Málaga na La Liga: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Real Madrid recebe o Málaga neste domingo, 30, às 12h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela terceira rodada da La Liga. O duelo coloca frente a frente um time merengue que começou a temporada com 100% de aproveitamento e uma equipe recém-promovida que ainda procura sua primeira vitória no retorno à elite espanhola.

Sob o comando de José Mourinho, o Real Madrid venceu seus dois primeiros compromissos pelo campeonato e chega embalado pela goleada por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, na quarta-feira. Kylian Mbappé marcou três vezes, enquanto Vinícius Júnior também balançou as redes no reencontro da equipe com o Bernabéu nesta temporada.

Além dos resultados, Mourinho começa a moldar uma equipe reforçada para a temporada 2026/27, com nomes como Marc Cucurella e Bernardo Silva ganhando espaço e a concorrência entre Arda Güler e Diomande aparecendo entre as alternativas ofensivas do treinador.

Siga
Continua após a publicidade

Do outro lado está um Málaga que vive novamente o ambiente da primeira divisão após oito anos longe da elite. O clube terminou a temporada passada na quarta posição da segunda divisão e conquistou o acesso pelos playoffs, eliminando Las Palmas e Almería.

Continua após a publicidade

O retorno começou com dificuldades. Depois de perder por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na estreia, a equipe comandada por Funes empatou em 1 a 1 com o Deportivo La Coruña, em La Rosaleda. Chupe, de pênalti, marcou o primeiro gol do Málaga na temporada. 

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Onde assistir à partida entre Real Madrid e Málaga?

Real Madrid e Málaga jogam neste domingo, 30, às 12h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da La Liga. A partida terá transmissão da CazéTV.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger e Cucurella; Valverde, Bernardo Silva e Arda Güler; Vinícius Júnior, Diomande e Mbappé. Técnico: José Mourinho.

Málaga: Carlos López; Rafita, Einar Galilea, Montero e Víctor García; Luismi, Izan Merino e Carlos Dotor; Joaquín, Chupe e Cruz. Técnico: Juanfran Funes.

Publicidade
TAGS:
Campeonato Espanhol
Futebol: onde assistir
Real Madrid
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).