Real Madrid x Málaga na La Liga: onde assistir, horário e escalações

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Real Madrid e Málaga se enfrentam neste domingo, pela 3ª rodada da La Liga. Os merengues, com 100% de aproveitamento e embalados por Mbappé e Vini Jr., recebem o recém-promovido Málaga, que busca sua primeira vitória após oito anos longe da elite. Acompanhe a análise do confronto e saiba onde assistir.

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O Real Madrid recebe o Málaga neste domingo, 30, às 12h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela terceira rodada da La Liga. O duelo coloca frente a frente um time merengue que começou a temporada com 100% de aproveitamento e uma equipe recém-promovida que ainda procura sua primeira vitória no retorno à elite espanhola.

Sob o comando de José Mourinho, o Real Madrid venceu seus dois primeiros compromissos pelo campeonato e chega embalado pela goleada por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, na quarta-feira. Kylian Mbappé marcou três vezes, enquanto Vinícius Júnior também balançou as redes no reencontro da equipe com o Bernabéu nesta temporada.

Além dos resultados, Mourinho começa a moldar uma equipe reforçada para a temporada 2026/27, com nomes como Marc Cucurella e Bernardo Silva ganhando espaço e a concorrência entre Arda Güler e Diomande aparecendo entre as alternativas ofensivas do treinador.

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Do outro lado está um Málaga que vive novamente o ambiente da primeira divisão após oito anos longe da elite. O clube terminou a temporada passada na quarta posição da segunda divisão e conquistou o acesso pelos playoffs, eliminando Las Palmas e Almería.

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O retorno começou com dificuldades. Depois de perder por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na estreia, a equipe comandada por Funes empatou em 1 a 1 com o Deportivo La Coruña, em La Rosaleda. Chupe, de pênalti, marcou o primeiro gol do Málaga na temporada.

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Onde assistir à partida entre Real Madrid e Málaga?

Real Madrid e Málaga jogam neste domingo, 30, às 12h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da La Liga. A partida terá transmissão da CazéTV.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger e Cucurella; Valverde, Bernardo Silva e Arda Güler; Vinícius Júnior, Diomande e Mbappé. Técnico: José Mourinho.

Málaga: Carlos López; Rafita, Einar Galilea, Montero e Víctor García; Luismi, Izan Merino e Carlos Dotor; Joaquín, Chupe e Cruz. Técnico: Juanfran Funes.