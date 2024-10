Real Madrid x Barcelona: horário, onde assistir e prováveis escalações

Real Madrid e Barcelona vão protagonizar o primeiro ‘El Clásico’ do Campeonato Espanhol nesse ano, válido pela 11ª rodada. As equipes entram em campo logo mais, às 16 horas, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

As duas equipes chegam em alta para a partida depois de vencerem com autoridade os seus jogos pela Champions League no meio de semana. O Real Madrid venceu o Borussia Dortmund de virada por 5 a 2, depois de estar perdendo por 2 a 0. Já o Barcelona venceu o Bayern de Munique por 4 a 1. Ambas as equipes jogaram em casa. Agora as atenções se voltam para a La Liga, campeonato em que o Barcelona lidera com 27 pontos, três a mais do que o vice-líder Real Madrid. Em caso de vitória, o Real Madrid alcançaria a mesma pontuação da equipe catalã e se tornaria o novo líder, já que venceu o confronto direto, que é o primeiro critério de desempate.

O Real Madrid não vai poder contar com o goleiro Courtois e o atacante Rodrygo por conta de lesões recentes. Eles se juntam a Dani Carvajal, Brahim Díaz e David Alaba, também lesionados.

No Barcelona, as baixas por lesões são: Ter Stegen, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Ferran Torres, Marc Bernal e Eric García.

Como assistir ao jogo entre Real Madrid e Barcelona?

A partida entre Real Madrid e Barcelona será transmitida com exclusividade pelo streaming Disney+ no Brasil.

Onde será realizada a partida?

O jogo será realizado no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, às 16 horas.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Éder Militão, Rüdiger e Mendy; Valverde, Tchouaméni e Camavinga; Bellingham; Vinicius Junior e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez e Balde; Casadó; Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandoski e Raphinha. Treinador: Hans Flick.

Arbitragem:

O árbitro da partida será o espanhol José María Sánchez Martínez.