É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Esporte

Real Madrid registra receita recorde na temporada 2025/26; veja valores

O salto foi puxado pelas receitas comerciais e pela nova estrutura do Santiago Bernabéu, hoje totalmente reformado

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 16h54
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 02: General view inside the stadium prior to the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Getafe CF at Estadio Santiago Bernabeu on September 02, 2023 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Angel Martinez/Getty Images)
Continua após publicidade
Real Madrid registra receita recorde na temporada 2025/26; veja valores Priorizar nos meus resultados Google

O Real Madrid encerrou o exercício fiscal de 2025/26 com um resultado histórico: 1,221 bilhão de euros (cerca de 7,1 bilhões de reais) em faturamento operacional, número que reforça a posição do clube espanhol como o mais rentável do futebol mundial. O salto foi puxado pelas receitas comerciais e pela nova estrutura do Santiago Bernabéu, hoje totalmente reformado.

Só o estádio já responde por parte relevante desse crescimento: a exploração do espaço cresceu 11% e gerou 363 milhões de euros (2,1 bilhões de reais) aos cofres do clube. O marketing e os patrocínios também tiveram alta, de 6%, somando 539 milhões de euros (3,1 bilhões de reais) — um reflexo direto da força da marca Real Madrid dentro e fora de campo.

Para Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no futebol, o momento do clube vai além dos números: “Além do sucesso dentro de campo, consolidou-se como uma marca de altíssimo valor e uma referência internacional em gestão bem-sucedida, com resultados que ampliam seu potencial econômico e atraem investidores cada vez mais interessados em associar suas marcas à projeção midiática do clube.”

O balanço também trouxe outros indicadores positivos: um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 287 milhões de euros (1,6 bilhão de reais) e patrimônio líquido de 624,4 milhões de euros (3,6 bilhões de reais). O lucro líquido cresceu 8%, chegando a 26,3 milhões de euros (152 milhões de reais), ante 24,3 milhões de euros na temporada anterior. Entre os fatores que explicam o avanço estão a arena multiuso, que passou a faturar com shows e eventos fora do calendário do futebol, os novos acordos comerciais atrelados à valorização da marca e uma gestão mais eficiente, que fez o crescimento de dois dígitos na receita do estádio superar o aumento dos custos de manutenção.

Siga
Continua após a publicidade

Pouco antes da Copa do Mundo, o clube ainda anunciou a renovação de duas parcerias históricas. Com a Emirates, o novo contrato vai até 2031 e pode chegar a 100 milhões de euros por ano (600 milhões de reais) — um recorde entre clubes europeus e um salto em relação à faixa anterior, de 70 milhões a 80 milhões de euros por temporada. Já o acordo com a Adidas, vigente desde 1980, foi estendido até 2034, com valores que podem alcançar 120 milhões de euros por ano (720 milhões de reais). A ligação com a Emirates, iniciada em 2011, também é antiga: a marca ocupa o espaço principal da camisa desde a temporada 2013/14.

Especialistas ouvidos veem nesses números um sinal claro de que, no marketing esportivo atual, contratos de longo prazo valem tanto quanto o valor anual negociado, já que transformam patrocínio em receita previsível e em plataforma de construção de marca. No caso da Emirates, o novo acordo passa a incluir também o basquete e as categorias de base, além de maior visibilidade no Bernabéu, acesso às instalações de treinamento e ao Emirates Lounge, espaço de hospitalidade dentro do estádio.

Continua após a publicidade

Essa lógica de transformar o estádio em destino também aparece na leitura de Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality: “O Santiago Bernabéu deixou de ser apenas a casa do Real Madrid e agora é uma atração na cidade. Funcionando durante todo o ano, por exemplo, com shows, eventos, jogos e até experiências gastronômicas, a ideia é transformar o torcedor ocasional em um frequentador desses ambientes e atrair outros públicos.”

Publicidade
TAGS:
Esporte
Futebol
Real Madrid
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).