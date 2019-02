Real Madrid poupa titulares e Kaká ganha chance

Por AE

Madri – Acostumado a fazer dois jogos por semana, o Real Madrid vai aproveitar a partida desta terça-feira contra o Ponferradina, pela Copa do Rei, para poupar boa parte dos seus titulares. Casillas, Di Maria e Benzema estão entre os escolhidos pelo técnico José Mourinho para descansarem um pouco mais.

Principal nome da equipe, Cristiano Ronaldo decepcionou no clássico contra o Barcelona, sábado, quando o Real Madrid perdeu de 3 a 1 em pleno Estádio Santiago Bernabéu. Sem folga, ele vai estar em campo no acanhado Estádio El Toralín, em Ponferrada, para enfrentar o time da terceira divisão do futebol da Espanha.

Entre os que serão poupados estão Casillas, Pepe, Fábio Coentrão, Lass Diarra, Xabi Alonso, Di María e Benzema, que foram titulares no clássico e ganharam um dia de folga nesta segunda-feira. Além deles, Ricardo Carvalho, machucado, e Arbeloa, por decisão técnica, também não jogam.

Com as diversas ausências, alguns jogadores que têm atuado pouco vão ganhar uma nova oportunidade, casos do goleiro Adán, que será titular, do zagueiro Varane e dos meias Altintop, Sahin e Granero, além do atacante Jesé, promovido do time B. Dois brasileiros do elenco, Kaká e Marcelo deverão ser titulares na Copa do Rei.