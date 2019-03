Real Madrid leva 4 a 1 e é eliminado pelo Ajax na Liga dos Campeões

Madri – Três derrotas seguidas em casa, três chances de título desperdiçadas no ano. O Real Madrid acumulou nesta terça-feira, em pleno estádio Santiago Bernabéu, em Madri, um revés tão dolorido quanto ter perdido dois clássicos seguidos para o Barcelona. Pela Liga dos Campeões da Europa, o Ajax dominou o time espanhol, goleou por 4 a 1, se recuperou da derrota na Holanda por 2 a 1 e está classificado para as quartas de final. O Real ainda perdeu no jogo o atacante brasileiro Vinicius Junior, que saiu machucado.

O Real Madrid tinha na Liga dos Campeões a sua última chance de título na temporada. O atual tricampeão do torneio se viu em crise nos últimos dias após perder em casa para o Barcelona pela Copa do Rei e pelo Campeonato Espanhol. Agora, tem um problema maior para resolver. O time vinha de oito temporadas seguidas com participações frequentes nas quartas de final da competição continental.

Pressionado pelos resultados recentes, o Real Madrid confiou na vantagem construída no jogo de ida para avançar às quartas de final. Mas essa tranquilidade ruiu rapidamente. Em 17 minutos o Ajax abriu 2 a 0, graças à eficiência do time, à ótima troca de passes e à grande atuação do meia sérvio Tadic. A defesa espanhola também deu espaços demais na marcação.

Aos 6 minutos, Kroos perdeu uma bola e deu origem ao gol de Ziyech. Depois, aos 17, o brasileiro David Neres recebeu na área e ampliou. Tadic deu as duas assistências. O placar garantia a vaga ao Ajax e pressionava o Real Madrid a atacar. O time espanhol se desorganizou e ainda quase levou o terceiro. Apesar disso, conseguiu assustar o goleiro Onana com duas bolas na trave.

Ainda antes do intervalo, Lucas Vázquez e Vinicius Junior se machucaram e tiveram de ser substituídos. O brasileiro deixou o gramado aos 31 minutos, com lesão no tornozelo direito. Com isso, o técnico argentino Santiago Solari teve de usar as alterações logo cedo e mexeu no time para a etapa final, com Modric mais avançado e Bale e Benzema juntos na área.

A pressão no segundo tempo cessou diante de um lance polêmico, com a participação do VAR (árbitro de vídeo, na sigla em inglês). O lateral-direito Mazraoui roubou a bola de Reguilón e iniciou a jogada de contra-ataque, concluída por Tadic, aos 16 minutos. No entanto, o árbitro alemão Felix Brych ficou em dúvida se a bola havia ou não saído pela lateral. O jogo ficou parado por quatro minutos até a confirmação.

Com 3 a 0 contra, ao Real Madrid só restava buscar empatar. A esperança veio aos 24 minutos, com gol de Asensio, e voltou a esfriar no minuto seguinte. Schöne cobrou uma falta com maestria e acertou o ângulo de Courtouis. A situação deixou de ser apenas uma desvantagem para ser uma goleada por 4 a 1 sofrida dentro de casa.

O Ajax controlou os minutos finais com segurança. O time surpreendeu os atuais tricampeões e fez história. Desde 1997 a equipe de Amsterdã não vencia um confronto mata-mata pela Liga dos Campeões, para lavar a alma com um resultado maiúsculo diante do Real Madrid cada vez mais em crise.