Real Madrid empata e desperdiça chance de liderar o Campeonato Espanhol

O Real Madrid perdeu a chance de se tornar o novo líder do Campeonato Espanhol neste sábado, 2. Jogando em casa e com o brasileiro Rodrygo entre os titulares, o time empatou em 0 a 0 com o Betis e permaneceu atrás do rival Barcelona, que mais cedo perdeu para o Levante por 3 a 1.

A equipe comandada por Zinedine Zidane permaneceu na segunda colocação, com 22 pontos, empatado com o Barcelona, que possui uma vitória a mais e por isso leva vantagem nos critérios de desempate. O Betis é o 14º, com 13 pontos.

Tabela e classificação do Campeonato Espanhol

Na próxima rodada, o Real Madrid visita o Eibar, no sábado, às 14h30 (de Brasília). Já o Betis fará o clássico local diante do Sevilla um dia depois, às 17h (de Brasília), no Benito Villamarín.